Después de 3 años sin publicar, el autor de 'Shingeki no Kyojin' trabaja en un nuevo manga sobre una inteligencia artificial y contará con "Eren Jaeger" para ayudarle

Desde que cerró el manga de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') en 2021, Hajime Isayama parecía haberse despedido de los lápices. El final del manga levantó muchísima polémica y el autor incluso recibió amenazas de muerte que le rehicieron replantearse su carrera.

Por suerte, no todo el fandom está podrido e Isayama en los últimos años también se ha llevado un mayor reconocimiento por parte de los fans, lo que le ha animado a volver a dibujar manga. Y como no suelta del todo a sus Titanes, para su nueva historia trabajará con el actor de voz de Eren Jaeger en el anime.

Con inteligencias artificiales, y sin titanes

'Soyogi Fractal' es el nuevo manga en el que trabaja Isayama, que será una historia autoconclusiva y verá la luz el próximo verano en las revistas Weekly Shounen Magazine y Bessatsu Shonen Magazine. Todavía no hay fecha de publicación, y al parecer Isayama se encargará del guión y de las ilustraciones promocionales. Todavía no se ha decidido el dibujante del manga, ya que se elegirá mediante un concurso.

Hajime Isayama y Yuki Kaji (izq.). Ilustración de Soyogi (dcha.)

Ese manga servirá para conmemorar el 20 aniversario de Yuji Kaji como actor de doblaje. Kaji es uno de los actores de voz más reconocidos de Japón, y además de prestar su voz a Eren Jaeger en 'Shingeki no Kyojin' también a interpretado a Daida en 'Ranking of Kings', Koichi Hirose en 'JoJo's Bizarre Adventure' o Shoto Todoroki en 'Boku no Hero Academia'.

Aún no se conocen demasiados datos sobre 'Soyogi Fractal', aunque por lo visto estará centrado en Soyogi, el protagonista creado por el propio Kaji y que ya ha sido ilustrado por Mai Yoneyama. Soyogi representa a una inteligencia artificial usada para reproducir la voz del actor, aunque no hay más detalles de la historia.

Eso sí, 'Soyogi Fractal' no tendrá nada que ver con 'Shingeki no Kyojin' e Isayama se lo está tomando como un desafío... y también con muchísimo alivio. Porque según el mangaka "es genial" que pueda inventarse situaciones y composiciones complicadas pero que no tenga que dibujar él mismo.

Aunque esto no significa que Isayama haya dejado de dibujar del todo, porque 'Shingeki no Kyojin' sí que tendrá su propio capítulo autoconclusivo extra que saldrá a la luz este mismo mes. Será una historia corta centrada en Levi Ackerman para explorar mejor su pasado, aunque por ahora únicamente se publicará en Japón.

En Espinof: