Jeff Bridges se une a 'Tron: Ares' y echa por tierra el rejuvenecimiento digital de la película anterior. "Me parecía más a Bill Maher que a mí mismo"

Puede que 'Tron' no sea la primera saga de Disney que se te venga a la mente al pensar en el conglomerado de franquicias de la productora, pero sus dos películas han dado beneficios, así que, pese al fracaso de 'Tron: Uprising', la serie de dibujos animados que no vio casi nadie, era inevitable que se acabara produciendo una tercera entrega, en este caso catorce años después de la anterior. A ver si esta vez hay suerte y se convierte en saga de una vez por todas.

Qué pasa, tron

Y, por supuesto, en 'Tron: Ares', que se estrenará el 10 de octubre de 2025 (vamos, que de momento os vayáis sentando), tendremos de vuelta a Jeff Bridges, uniendo todas las películas. Pero, por lo que parece, esta vez el actor no se dejará rejuvenecer digitalmente como en 'Tron Legacy', porque no acabó muy contento con el resultado de aquel experimento.

No me gustó cómo aparecía, sentí que me parecía más a Bill Maher que a mí mismo. Era bastante raro. En esta parte va a haber incluso menos cosas de IA, se están usando sets prácticos. Los que he visto son bonitos, así que ya veremos.

Hay que recordar que el final de 'Tron Legacy' no permitía, a priori, que su personaje volviera, pero la magia del cine siempre nos sorprende. Eso sí, ha querido dejar claro que "Jared Leto es el protagonista de esta tercera parte. Estoy ansioso por trabajar con él, siempre he admirado su trabajo". Habrá que ver si esta vez no le rejuvenecen de aquella manera.

En Espinof: