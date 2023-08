'Tron 3', todo lo que sabemos sobre la nueva secuela de la saga de ciencia ficción de Disney protagonizada por Jared Leto

Ya han pasado poco más de 40 años desde que la factoría Disney dio forma a uno de los clásicos de culto de la ciencia ficción más revolucionaros del medio cinematográfico, al menos en lo que respecta a su tratamiento visual. Esta no es otra que 'Tron', la aventura dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por Jeff Bridges que tuvo una solvente continuación en el año 2010 cortesía de Joseph Kosinski.

Tras la pobre recepción de 'Tron: Legacy' en taquilla muchos dieron la franquicia por muerta, pero como vivimos en la era de las IP y estamos hablando de la Casa del ratón, no es de extrañar que a principios de este 2023 se diese luz verde a una tercera entrega que se estrenará bajo el título de 'Tron: Ares'.

Aunque aún quede un largo trecho hasta que esta 'Tron 3' llegue a nuestros cines, probablemente a finales de 2025 —se especula con el 19 de diciembre de 2025 como fecha concreta—, vamos a recopilar todo lo que sabemos sobre esta continuación.

Cuándo se estrena 'Tron: Ares'

La película está en una fase de desarrollo lo suficientemente temprana como para que su fecha de estreno sea tremendamente volátil, pudiendo cambiar drásticamente de un día para otro. Diferentes fuentes han comentado que podríamos regresar al universo 'Tron' el 19 de diciembre de 2025, pero esto no ha sido confirmado por parte de Disney, que entre otros problemas, también tiene que enfrentarse a una huelga de guionistas y actores que, sin duda, retrasará una producción cuyo rodaje estaba —en pasado— previsto para este mismo verano de 2023.

Respecto a la ventana de distribución para 'Tron: Ares' tampoco hay nada claro. Probablemente, y si tenemos en cuenta que su predecesora costó la friolera de 170 millones de dólares, esta tercera parte tendrá un presupuesto igualmente abultado para moldear un espectáculo digno de la gran pantalla, pero en la era del streaming todo es posible, y el largometraje podría quedar relegado al catálogo de Disney+. Veremos.

Reparto y protagonistas de 'Tron: Ares'

Aunque no estará solo, ni mucho menos, la gran estrella de la función será un Jared Leto que no ha tenido demasiada suerte con su relación con los blockbusters, y no hay más que recordar sus trabajos en 'Escuadrón Suicida' y 'Morbius' para corroborarlo. Junto a él, confirmados, estarán Evan Peters, Jodie Turner-Smith y Greta Lee, que dará vida a una diseñadora de videojuegos y presidenta de una compañía tecnológica.

La última incorporación oficial al reparto hasta el momento ha sido la de Cameron Monaghan, pero tratándose de una secuela no sería extraño que veamos a Olivia Wilde, Garrett Hedlund, Bruce Boxleitner o Jeff Bridges, cuyo estado de salud parece haber mejorado.

El director de 'Tron: Ares'

Como en todo proyecto de un gran estudio que se precie, 'Tron: Ares' ha sido testigo de un baile de directores hasta que ha dado con el cineasta adecuado —o no— para el trabajo. Tras Joseph Kosinski, que firmó 'Tron: Legacy', y Garth Davis —'Lion'—, finalmente ha sido Joachim Rønning quien tomará las riendas del proyecto; y lo hará después de trabajar para la factoría Disney en títulos como 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y 'Maléfica: Maestra del mal'. Eso sí, su mejor película sigue siendo la fantástica 'Kon-Tiki'.

El equipo de 'Tron: Ares'

'Tron: Ares' tiene protagonistas y un director, pero sin un guión sobre el que trabajar no existiría, y en este caso el encargado de rubricarlo ha sido Jesse Witgow, cuya breve filmografía incluye dos cortometrajes, el largo 'Cosas de familia' y el reboot de 'El cuervo', que actualmente se encuentra en fase de posproducción.

En lo que a la dirección de fotografía respecta, Disney ha decidido jugar fuerte y apostar por el talento de Jeff Cronenweth, DOP de confianza de David Fincher, para quien ha trabajado en joyas visuales como 'El club de la lucha, 'La red social', 'Perdida' o 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'. Palabras mayores.

La historia de 'Tron: Ares'

A fecha de hoy, con la producción aún en pañales, sumado al secretismo que suele haber en este tipo de proyectos, no hay ningún tipo de información sobre la premisa de 'Tron: Ares'. No obstante, habiendo trascendido que será una secuela de 'Legacy' y no un reinicio o una historia independiente, cabe esperar que haya algún que otro retorno; especialmente si tenemos en cuenta que el cortometraje 'Tron: The Next Day', ambientado un día después de los eventos de la segunda parte, dejó caer que Flynn continúa vivo y que Sam podría estar intentarlo devolverle a casa. Veremos cómo encajan el resto de personajes nuevos en la ecuación.

Tráiler, imágenes y póster

'Tron: Ares' aún no ha empezado a rodarse, así que, por el momento, el volumen de material promocional tiende a cero.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023