Disney resucita una mítica saga de ciencia ficción: el estudio quiere al director de 'Piratas del Caribe 5' para liderar a Jared Leto en 'Tron: Ares'

Disney ha decidido reactivar el proyecto de 'Tron 3' que se había anunciado hace ya casi tres años. El estudio se encuentra en negociaciones con Joachim Rønning, director de, entre otras, 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' para ocuparse de esta película de ciencia ficción que va a protagonizar Jared Leto.

Disney la quiere para ya

El título provisional de la tercera entrega de la saga es 'Tron: Ares' y la idea es que el rodaje arranque este próximo mes de agosto en la ciudad canadiense de Vancouver. Por su parte, el guion corre a cargo de Jesse Wigutow y está planteado a modo de secuela de 'Tron: Legacy' y no como un reboot.

Todo apunta a que no habrá problemas para cerrar un acuerdo con Rønning, quien recientemente finalizó el rodaje de 'Young Woman and the Sea', una película sobre la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha con Daisy Ridley en el papel protagonista. Sin embargo, también se daba por sentado en su momento que Garth Davis ('Lion') iba a dirigirla y finalmente no será el caso.

Por el momento se desconoce quiénes formarán parte del reparto de 'Tron: Ares' más allá de Leto, pero seguro que Disney quiere contar con varios rostros conocidos para intentar elevar el interés del público en la franquicia. Que la primera fue un fracaso y la segunda se quedó un poco en tierra de nadie -costó 170 millones de dólares y recaudó 400-, de ahí que el estudio cancelase el proyecto de una tercera entrega con Joseph Kosinski ('Top Gun: Maverick') de nuevo tras las cámaras.

