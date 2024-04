La autora de 'Persépolis' recibirá el Premio Princesa de Asturias. Así ha sido la trayectoria de Marjane Satrapi en el mundo del cine y el cómic

Hace escasas horas, se anunció que el Premio Princesa de Asturias de este año será para Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'. Este reconocimiento se le otorgará a la artista francoiraní, que cuenta con una dilatada carrera como autora de cómic y cineasta.

De 'Persépolis' a Marie Curie

Recientemente se ha comunicado la resolución del jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que este año recibirá Marjane Satrapi, destacada figura tanto en el ámbito de las viñetas como del séptimo arte.

Satrapi nació en 1979, en Rasht (Irán), y actualmente reside en Francia, donde ha desarrollado su carrera en esos ámbitos. Su obra más conocida es el cómic de 'Persépolis' (2001), en el que cuenta de manera autobiográfica su infancia y adolescencia en la Irán de finales del régimen del sha.

La autora consiguió varios premios por esta obra (entre ellos, el reconocido Angoulême) y fue ella misma la encargada de trasladarla al cine, en la estupenda adaptación que dirigió y escribió junto a Vincent Paronnaud en 2007.

Satrapi también tiene otros tebeos destacados en su haber, como 'Bordados', 'La amistad de un oso y otros cuentos persas', 'Mujer Vida Libertad' o 'Pollo con ciruelas', que también adaptó como película en 2011.

La autora no solo ha dirigido películas basadas en sus propias obras: en 2012 rodó e incluso protagonizó 'Gang of the Jotas', junto a Maria de Medeiros; en 2014 dio el salto a Hollywood con 'The voices', protagonizada por Ryan Reynolds, Gemma Arterton y Anna Kendrick; y en 2019 estrenó 'Madame Curie', una coproducción con Rosamund Pike interpretando a la conocida científica.

En Espinof: