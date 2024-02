Las 19 series de Netflix mejor valoradas por la crítica

Aunque no todo es oro lo que reluce en el inmenso catálogo de Netflix, es indudable que también tiene un buen surtido de grandes series y pequeñas joyas ocultas. En esta lista, hemos reunido 19 de las series mejor valoradas según la crítica, tomando como referencia páginas especializadas como Rotten Tomatoes, Metacritic o IMDb.

Aclarar que hemos incluido series del catálogo de Netflix España, en el que figuran no solo producciones originales de la plataforma sino también aquellas de las que Netflix tiene en exclusiva su difusión internacional (pese a que, estrictamente hablando, son producciones ajenas).

'El príncipe dragón'

Idea original: Aaron Ehasz y Justin Richmond. Año: 2018. Reparto: Paula Burrows, Jack DeSena, Sasha Rojen.

Esta fantástica serie de animación, de los creadores de 'Avatar: la leyenda de Aang', nos cuenta la historia de dos príncipes y una elfa que se lanzan a la aventura para detener la guerra entre sus reinos. Tiene un 100% en Rotten Tomatoes y un 8,3 en IMDb.

'Gambito de Dama'

Idea original: Scott Frank y Allan Scott. Año: 2020. Reparto: Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller.

Uno de los éxitos inesperados de la plataforma. Esta miniserie protagonizada por una fantástica Anya Taylor-Joy se centra en una huérfana que muestra desde muy pequeña un don extraordinario para el ajedrez. Tiene un 96% en Rotten Tomatoes, un 79 en Metacritic y un 8,5 en IMDb.

'Sex Education'

Idea original: Laurie Nunn. Año: 2019. Reparto: Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson.

Una de las mejores series adolescentes de Netflix, si no la mejor. Esta comedia británica nos muestra las inquietudes vitales (y sexuales) de un grupo de jóvenes de instituto. Tiene un 94% en Rotten Tomatoes, un 79 en Metacritic y un 8,3 en IMDb.

'Aggretsuko'

Idea original: Fanworks. Año: 2018. Reparto: Rareko, Shingo Katou, Rina Inoue.

La vida laboral en Japón no es nada fácil, y lo sabe de sobra nuestra protagonista, un panda rojo que se deja la piel en la oficina y se desahoga gracias a su pasión por el heavy metal. Tiene un 96% en Rotten Tomatoes y un 8 en IMDb.

'Peaky Blinders'

Idea original: Steven Knight. Año: 2013. Reparto: Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson.

Es un producción original de BBC One y BBC Two, pero Netflix tiene la exclusividad en su difusión internacional. A estas altura, poca gente hay que no conozca a esta familia de gángster británicos. Tiene un 93% en Rotten Tomatoes, un 77 en Metacritic y un 8,8 en IMDb.

'Yo nunca'

Idea original: Mindy Kaling y Lang Fisher. Año: 2020. Reparto: Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Ramona Young.

Otra comedia adolescente en la que conocemos a Devi, una quinceañera en plena edad del pavo que no solo tiene que lidiar con sus amoríos, sino también con la pérdida. Tiene un 93% en Rotten Tomatoes, un 81 en Metacritic y un 7,9 en IMDb.

'Scott Pilgrim da el salto'

Idea original: Bryan Lee O'Malley y BenDavid Grabinski. Año: 2023. Reparto: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin.

La nueva adaptación de los cómics de Bryan Lee O'Malley nos trae de vuelta a Scott, Ramona Flowers y los Sex Bob-ombs en una nueva y colorida aventura. Tiene un 96% en Rotten Tomatoes, un 82 en Metacritic y un 7,8 en IMDb.

'Derry Girls'

Idea original: Lisa McGee. Año: 2018. Reparto: Saoirse Monica-Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughland.

Desarrollada por Channel 4 y distribuida internacionalmente por Netflix, esta comedia negra nos lleva a la Irlanda del norte de los años 90 para seguirle la pista a un peculiar grupo de estudiantes. Tiene un 99% en Rotten Tomatoes, un 87 en Metacritic y un 8,5 en IMDb.

'Bronca'

Idea original: Lee Sung Jin. Año: 2023. Reparto: Ali Wong, Steven Yeun, Joseph Lee.

Una de las miniseries estrella del año pasado. Esta producción de A24 comienza con un accidente de tráfico que desata la furia de dos desconocidos implicados en él. Tiene un 98% en Rotten Tomatoes, un 86 en Metacritic y un 8 en IMDb.

'I think you should leave with Tim Robinson'

Idea original: Tim Robinson y Zach Kanin. Año: 2019. Reparto: Tim Robinson, Andy Samberg, Akiva Schafer.

El programa de sketches del cómico Tim Robinson nos trae (casi) siempre a un tipo con una personalidad de lo más bizarra que hace cosas embarazosas en distintos escenarios. Tiene un 97% en Rotten Tomatoes, un 82 en Metacritic y un 8 en IMDb.

'Dark'

Idea original: Baran bo Odar y Jantje Friese. Año: 2017. Reparto: Louis Hofman, Anna König, Roland Wolf.

La serie alemana de Netflix por excelencia, que presenta un enrevesado cruce de tramas (pasadas y presentes) que se van desvelando poco a poco tras una misteriosa desaparición. Tiene un 95% en Rotten Tomatoes, un 72 en Metacritic y un 8,7 en IMDb.

'Better Call Saul'

Idea original: Vince Gilligan y Peter Gould. Año: 2015. Reparto: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks.

El spin-off que a su vez es precuela de 'Breaking Bad' es una producción de AMC y Netflix tiene exclusividad para su disponibilidad on-demand. Aquí tenemos a Jimmy McGill antes de ser Saul Goodman y cómo llegó a convertirse en el personaje que conocemos. Tiene un 98% en Rotten Tomatoes, un 86 en Metacritic y un 9 en IMDb.

'Arcane'

Idea original: Christian Linke y Alex Yee. Año: 2021. Reparto: Hailee Steinfield, Ella Purnell, Kevin Alejandro.

Esta serie derivada de 'League of Legends' (no se necesita conocimiento previo del videojuego para poder disfrutarla) trata sobre el conflicto entre dos ciudades y el de dos hermanas, Vi y Jinx. Tiene un 100% en Rotten Tomatoes y un 9 en IMDb.

'Unorthodox'

Idea original: Anna Winger y Alexa Karolinski. Año: 2020. Reparto: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch.

Esta miniserie alemana de tan solo 4 capítulos está protagonizada por una joven ortodoxa judía que se marcha a Berlín para huir de un matrimonio concertado. Tiene un 96% en Rotten Tomatoes, un 85 en Metacritic y un 8 en IMDb.

'Big Mouth'

Idea original: Nick Kroll, Mark Levin, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett. Año: 2017. Reparto: Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein.

Una de las comedias animadas más cafres de todos los tiempos, que gira en torno al despertar sexual de un grupo de preadolescentes... cada uno con su propio monstruo de las hormonas. Tiene un 94% en Rotten Tomatoes y un 7,8 en IMDb.

'Kingdom'

Idea original: Kim Eun-hee. Año: 2019. Reparto: Ju Ji-hoon, Bae Doona, Ryu Seung-ryong.

¿Qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie en la dinastía medieval coreana? De eso trata esta adaptación del webtoon 'The Kingdom of the gods', que nos sitúa en pleno siglo XVI. Tiene un 98% en Rotten Tomatoes y un 8,3 en IMDb.

'Muñeca rusa'

Idea original: Natasha Lyonne, Leslye Headland y Amy Poehler. Año: 2019. Reparto: Natasha Lyonne, Greta Lee, Chloë Sevigny.

Sin comerlo ni bebeerlo, la protagonista de esta serie acaba cayendo en un bucle temporal y repite una y otra vez la misma noche, con tan mala suerte de terminar siempre muriendo. Tiene un 97% en Rotten Tomatoes, un 84 en Metacritic y un 7,7 en IMDb.

'Heartstopper'

Idea original: Alice Oseman. Año: 2022. Reparto: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney.

Uno de los grandes lugares felices de Netflix, donde vivimos el tierno romance entre Nick y Charlie, que nos hace sentir esas mariposas en el estómago. Adapta el cómic de Alice Oseman y tiene un 96% en Rotten Tomatoes, un 81 en Metacritic y un 8,6 en IMDb.

'Stranger Things'

Idea original: Hermanos Duffer. Año: 2016. Reparto: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour.

Terminamos con uno de los buques insignia de la plataforma, que también tiene a la crítica de su lado. Este homenaje ochentero con niños, misterios sobrenaturales y sus dosis de terror tiene un 92% en Rotten Tomatoes, un 74 en Metacritic y un 8,7 en IMDb.

