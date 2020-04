'Unorthodox': una apasionante miniserie de Netflix que sabe potenciar una historia real de lucha y superación

Esty recorre su casa y su habitación cogiendo fardos de dinero, documentación y una bolsa para meter sus enseres personales. En el vestíbulo de su edificio recibe su primera mala noticia: el eruv está roto y, por tanto, no puede salir a la calle sin transgredir la prohibición de salir de casa cargada en Sabbath. Solo tiene una solución: huir de casa con lo puesto.

Así comienza 'Unorthodox', miniserie de cuatro episodios de Netflix que nos narra la historia de una judía de una comunidad jasídica de Brooklyn, que decide huir y realizar una nueva vida en Berlín. Historia basada en la de Deborah Feldman tal y como cuenta en sus propias memorias ('Unorthodox: The Scandalous reject of my hassidics roots').

Creada por Anna Winger y coescrita junto a Alexa Karolinski, durante la miniserie vamos viendo la vida de Esty (Shira Haas) a través de varios flashbacks que nos hablan de su contexto y su vida. Su emparejamiento casamenterio y boda, el rigor de la tradición jasídica, su vida matrimonial, el extrañamiento de su madre y sus inquietudes por la música y escapar de su rutina jasídica.

En estos flashbacks, por cierto, existe un efecto "Al salir de clase". O, lo que es lo mismo, ver a actores y actrices interpretando a personajes diez años menores logra sacar un poco de la trama. Con Haas (24 años y su personaje 19), en concreto, sus facciones duras hace que parezca aún más mayor de lo que es en realidad disipando la ilusión propuesta.

Pero cosas estéticas aparte, Haas está impecable en su papel, al captar con precisión la dualidad formada de fragilidad y fortaleza, con sus ingenuidades, recelos e ingenio para poder sobrevivir fuera del mundo que ha conocido hasta ese momento.

Una chica entre dos mundos

'Unorthodox' no nos pone en ningún momento en contra de la vida anterior de Esty, pero se dedica a mostrar cómo es la vida para una joven chica en un mundo demasiado cerrado y encerrado en sus costumbres y tradiciones religiosas. Es un mundo que asfixia a Esty, pero es el mundo exterior lo que asfixia a esta comunidad.

Personalmente, me ha parecido muy interesante el cómo se detiene en el ritual judío y las milenarias observaciones que incluye la religión. El haber sido rodada principalmente en yiddish le da, además, un toque aditivo de apreciación por esta cultura.

Aquí me gustaría pararme en la figura del marido. Lo poco que se puede reprochar a Yanky (Amit Rahav) viene más por su arraigada concepción del mundo y la relación de matrimonio "como Yahveh manda" que por egoísmo. Una falta de comprensión ante las ansias "mundanas" de su esposa que va, poco a poco, moviendo pequeños engranajes en su interior. Hay veces que, simplemente, las cosas no funcionan.

Porque la huída de Esty no solo la lleva a ella por un viaje de autodescubrimiento sino que también concierne a su marido, que es arrastrado, a su vez, por su primo (Jeff Wilbusch) para ir a buscarla. Esa, para él, falta de un por qué será su propio revulsivo.

Un drama de superación con aroma a thriller

En gran parte, 'Unorthodox' es un fascinante mundo de descubrimiento personal. De abrir las fronteras de la mente y la fe de una persona por muy chocante que sean las revelaciones. Hay un momento al principio en el que Esty con sus nuevos amigos van a un lago cerca de Berlín y le cuentan cómo en una villa de ese lago se decidió el exterminio de judíos. "Pero ahora nadamos" se concluye, ante una Esty estupefacta.

En definitiva, 'Unorthodox' es una miniserie sólida, potente y acertada. Anna Winger ('Deutschland '83') coge las memorias de Deborah Feldman e insufla espíritu y códigos de thriller a una historia de superación personal, maduración y búsqueda de una misma. Así, logra potenciar y dar un sabor muy interesante a una historia que, de por sí, lo es.