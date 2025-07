'Sin medida' es una sucesora fresca y muy apasionada de 'Girls'. Megan Stalter por fin tiene el protagonismo que merece

Han pasado ya trece años desde que 'Girls' aterrizó en el catálogo de la por aquel entonces HBO. Trece años desde que la incómoda y a menudo radical serie de Lena Dunham se convirtió en un referente cultural (y también en el blanco de múltiples críticas) por su retrato sin filtros de la juventud neoyorquina. Cambió el discurso generacional en la ficción televisiva y más de una década después, la creadora ha vuelto, esta vez con una serie para Netflix que se titula 'Sin medida'. Y que bien puede funcionar como un nuevo manifiesto romántico para una generación algo más madura pero que está igual de perdida.

Dunham ejerce como guionista y productora ejecutiva de la ficción, que se sitúa en un punto medio entre Nueva York y Londres. Una comedia romántica protagonizada por Megan Stalter (la estrella emergente que ya nos deslumbró en 'Hacks') y Will Sharpe ('The White Lotus').

La historia sigue a Jessica, una mujer americana que, tras una dolorosa ruptura, decide viajar a Reino Unido para encontrarse a sí misma… y también con un nuevo amor que no termina de encajar en sus esquemas. Algo que empieza como una escapada emocional y que se acaba convirtiendo en una compleja y divertida historia de amor (y de desamor).

Ni cínica ni cursi

Lo mejor de 'Sin medida' y lo que más me ha convencido (habiendo visto tres episodios) es su habilidad para mezclar lo romántico y lo existencial sin caer en el cinismo ni ser empalagosa. La serie trata sobre el deseo de conectar en un mundo que parece empujarte al desapego. Habla de la necesidad de amar cuando ya no crees en el amor. Y lo hace con una sensibilidad que se aleja de los clichés de las romcoms más clásicas, siendo vulnerable, torpe y humana cuando toca.

A pesar de que su estilo sobrio y confesional puede descolocar a quienes esperaban algo más ligero, 'Sin medida' también abraza sus contradicciones. Es una serie para quienes alguna vez sintieron que querían demasiado o que eran demasiado intensos para los demás. Es una historia sobre lo difícil que es enamorarse cuando has levantado un muro que impide que nadie se te acerque. Y sobre seguir intentándolo a pesar de todo.

Entendiendo la época que nos toca vivir

Sin tratar de replicar la comedia romántica más clásica ni tampoco rehuir de ella, 'Sin medida' reescribe el modelo que conocemos con un enfoque plenamente contemporáneo, donde los personajes no tienen certezas, las conversaciones se interrumpen por ansiedad y los sentimientos nunca son del todo estables. La serie no le teme al silencio, a lo incómodo o a mostrar personajes que toman malas decisiones. Y es ahí donde está su autenticidad.

Jessica, la protagonista, no es una heroína ni mucho menos un modelo a seguir. Es una chica neurótica, contradictoria, que no siempre sabe gestionar sus emociones, pero de la que te apetece rodearte porque es irresistiblemente divertida. Y junto a ella está el personaje de Will Sharpe, que también ofrece una masculinidad sensible y en conflicto, alejada del galán normativo que tan hartos estamos de ver y convirtiéndose en el contrapunto ideal.

Aunque su premisa parece sencilla, 'Sin medida' no lo es. Logra convertir lo cotidiano en algo profundamente emocional, a través de pequeños gestos, conversaciones imperfectas y decisiones impulsivas. Es torpe y tierna, y también tiene mucho sentido del humor.

Y aunque puede que no tenga el mismo impacto que el que tuvo y sigue teniendo 'Girls', sí que contiene los ingredientes que necesita una entretenida y también dignísima sucesora.

