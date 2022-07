Es la 'Girls' española y sus episodios solo duran 25 minutos: esta dramedia generacional sobre los mitos de la edad adulta es perfecta para maratonear

Son muchas las ficciones que han salido siguiendo la estela de 'Girls': la serie creada por Lena Dunham parece que abrió el camino a otras historias similares, en las que tiene un gran peso la particular visión de sus creadoras. Phoebe Waller-Bridge y su 'Fleabag' o Issa Rae con 'Insecure' son algunos ejemplos internacionales pero también hemos tenido creadoras nacionales, como Leticia Dolera y 'Vida Perfecta', disponible en Movistar+.

Crecer es un mito

'Vida perfecta' nos cuenta la historia de tres treintañeras atravesando una crisis existencial: María, que se queda embarazada inesperadamente, Cris, que se siente vacía a pesar de tener la familia de sus sueños, y Esther, cuyas aspiraciones de ser pintora llevan frustrándose desde hace un tiempo.

Antes que nada, decir que esta es una serie necesaria por lo que supone: es una comedia, con temática de nicho y los episodios tienen una duración de 25-30 minutos. Pese al incremento en cuanto a variedad dentro de las series españolas, se trata de un fenómeno bastante reciente, en el que han influido mucho el peso de las plataformas.

Hace tan solo unos años, series como esta no hubieran sido posible porque prácticamente todas las comedias españolas que teníamos eran las que se emitían en abierto, con una duración estándar de hora y cuarto y temática tirando a generalista. La entrada de Netflix y, sobre todo, Movistar+ ha permitido que empiecen a salir más productos como este, en los que cada ficción puede adaptarse al género y la duración que considere apropiado.

Ahora sí, centrándonos en la serie, Leticia Dolera nos muestra un retrato de las inquietudes de su generación. La serie desmonta en clave de humor la idea de una vida perfecta, esa especie de mantra que se repite desde la infancia y a la que parece que todos deberíamos aspirar.

Entonces, ¿qué es una vida perfecta? ¿La que lleva "la mayoría de la gente"? ¿La que consigues cuando cumples tus propósitos vitales? ¿Esos propósitos no pueden cambiar a lo largo de tu vida? ¿Dónde está la frontera que separa rendirse de tomar otro camino voluntariamente? ¿Por qué tenemos más miedo al cambio que a ser infelices?

Dramedia generacional

La historia utiliza la comedia para reflexionar sobre estos temas de manera desenfadada (y sin dar sermones, gracias), combinando humor y drama de forma bastante acertada y logra integrar todas esas capas de lectura en un argumento aparentemente muy sencillo.

Al igual que 'Girls', Dolera nos presenta sin complejos a sus protagonistas, unos personajes que están llenos de dudas, contradicciones y que no siempre toman buenas decisiones. Sería fácil cogerles manía de no ser porque dentro de cada una podemos reconocer alguna parte de nosotros y porque, si fueran perfectas, su evolución a lo largo de la serie no sería ni la mitad de interesante.

Parte del mérito, como era de esperar, es de las actrices que interpretan al trío principal: Leticia Dolera, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán bordan sus papeles y sacan su vis más cómica, respaldadas por unos también estupendos Manuel Burque y Enric Auquer, sin olvidar las colaboraciones estelares de David Verdaguer, Carmen Machi, Pedro Casablanc y Fernando Colomo, entre otras.

Si bien la primera temporada funciona como historia autoconclusiva, la segunda sirve para mostrar la siguiente etapa vital de los personajes y redondea todavía más la tesis de que la vida es cambio y de que el tomar decisiones no se acaba con el rótulo de "y fueron felices y comieron perdices".

'Vida perfecta' funciona como comedia desenfadada sobre los mitos de la edad adulta pero también sabe manejar su vertiente dramática cuando es necesario, en parte gracias a sus protagonistas imperfectas que representan dudas que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Con un buen nivel de producción, de dirección e interpretación, ya está finalizada con dos temporadas (de 8 y 6 capítulos respectivamente) por lo que es una buena opción para maratonear si os apetece algo cortito y divertido.