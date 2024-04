Los mejores juegos para amantes de Star Wars: de Legión a Jedi, 7 títulos imprescindibles para fans

'Star Wars' es una de las franquicias cinematográficas mejor consolidadas de la industria. A lo largo de los años se ha expandido tanto en las películas como en otros medios, ya sean cómics, series, juegos de mesa o videojuegos. ¡Hasta tiene su propio día! En el May the 4th Be With You —un juego de palabras de "May the force be with you" y la fecha del 4 de mayo— se celebra el éxito de la franquicia y se muestra la pasión de los seguidores de la misma.

Más allá de las películas, y como ya hemos adelantado brevemente, 'Star Wars' cuenta con un buen surtido de juegos de mesa y de videojuegos. Por ello, hemos querido reunir los mejores. Hay algunos muy chulos, como el popular Star Wars Villainous o el Star Wars: The Deckbuilding Game, pero en esta ocasión nos hemos centrado en aquellos que son muy completos o que han llegado a las tiendas bajo una edición muy particular.

Nuestra selección de videojuegos y juegos de mesa de Star Wars, de un vistazo

Los mejores videojuegos y juegos de mesa de Star Wars

Star Wars Legión

Los juegos de mesa más caros —no sólo de Star Wars, sino de otras franquicias y marcas— suelen tener varias expansiones. Star Wars Legión (89,95 euros) tiene una buena cantidad de ellos, pero además también es de los mejores juegos de mesa sobre la saga que podemos encontrar actualmente en las tiendas.

Star Wars Legión recrea las batrallas galácticas y terrestres más épicas de toda la saga. Cada partida se desarrolla en la Guerra Civil, por lo que podemos encontrar un buen surtido de personajes, tanto héroes como villanos. La jugabilidad se basa en las cartas y en cada partida, de dos jugadores, se deben utilizar desde vehículos y soldados hasta héroes y villanos, encontrando a personajes como Luke Skywalker o Darth Vader.

Actualmente hay muchas expansiones de Star Wars Legión, pero estas cuatro son las mejores (y más populares dentro de la tienda de Amazon):

Star Wars Legión: Expansión de la Alianza Separatista (22,24 euros).

Star Wars Legión: Expansión de la República Galáctica (31,63 euros).

Star Wars Legión: Expansión Rebelde (22,43 euros).

Star Wars Legión: Expansión del imperio galáctico (30,02 euros).

Star Wars Heritage Pack

Al igual que en las películas o en los juegos de mesa, 'Star Wars' ha tenido (y sigue teniendo) un enorme recorrido en la industria de los videojuegos. Hay de todo: algunos no han tenido una gran repercusión y otros se han convertido en juegos muy queridos por los seguidores. Y 'Star Wars: Heritage Pack' (59,99 euros) reúne una selección de siete de los videojuegos más clásicos e icónicos de la franquicia para Nintendo Switch.

Al haber muchos videojuegos de 'Star Wars', las diferentes desarrolladoras han exporado una buena cantidad de géneros. En este pack podemos encontrar desde el icónico 'Star Wars: Knights of the Old Republic' hasta el llamativo 'Star Wars: The Force Unleashed'.

Estos son los siete títulos que incluye la recopilación 'Star Wars: Heritage Pack':

'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy' (incluido en el cartucho).

'Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast' (incluido en el cartucho).

'Star Wars Episode I Racer' (incluido en el cartucho).

'Star Wars Republic Commando' (incluido en el cartucho).

'Star Wars: The Force Unleashed' (incluido en el cartucho).

'Star Wars: Knights of the Old Republic' (requiere descarga).

'Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords' (requiere descarga).

Monopoly de Star Wars - Edición The Mandalorian

Versiones del Monopoly hay a patadas, pero de vez en cuando la marca Hasbro lanza alguna que otra edición que, más allá de ofrecer ciertas novedades o cambios en su jugabilidad, destacan por su diseño. Uno de los más populares de los últimos años es el Monopoly de Star Wars en su edición The Mandalorian (desde 24,95 euros), cuya caja tiene un aspecto rugoso y un aspecto más "premium" que otras versiones similares.

Esta edición se basa en la serie 'The Mandalorian', por lo que nos encontramos con un tablero personalizado, así como unas figuras de los principales personajes (héroes y villanos). Además, la gran novedad de esta edición es la casilla de "El Niño": si un jugador pasa o llega a ella, podrá tomar el peón de Grogu para utilizar su habilidad especial.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Más allá de los videojuegos clásicos, u otros que han ido llegando con el tiempo pero que no han tenido tanta importancia dentro de la franquicia, 'Star Wars Jedi: Fallen Order' (19,99 euros) fue un soplo de aire fresco que se orientaba —después de los Battlefront— hacia una narrativa muy cuidada y con una historia que es canon dentro de la saga.

'Star Wars Jedi: Fallen Order' cuenta la historia de Cal Kestis, un joven Jedi que debe explorar diferentes planetas en pos de buscar y encontrar un atisbo del resurgimiento de la Orden Jedi y de reunir a los niños sensibles a la fuerza para protegerlos del Imperio. La jugabilidad fue uno de los puntos más destacables (no el único), ya que en este caso es similar, salvando las distancias, a la que podemos encontrar en los diferentes videojuegos de la saga Souls ('Dark Souls').

También disponible para PlayStation 5 (19,95 euros).

Star Wars Jedi: Fallen Order PVP en MediaMarkt — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Star Wars: Las Guerras Clon

Algunas guerras o batallas de 'Star Wars' dan pie a extenderse abordando un sinfin de juegos de mesa, películas, videojuegos o series. 'Star Wars: Las Guerras Clon' (desde 55,98 euros) se centran en esta batalla explorando algunas mecánicas que a muchos os sonarán, ya que se trata de una versión personalizada del icónico juego de mesa Pandemic.

En 'Star Wars: Las Guerras Clon' el objetivo es resistir junto a los aliados Jedi enfrentando a numerosas oleadas de droides de combate. Para ello, en las partidas se pueden hacer uso de diferentes habilidades únicas de los personajes —como el poder de la Fuerza—, permitiendo así completar misiones. Estas partidas son de uno a cinco jugadores y la duración es de 60 minutos, aunque puede extenderse bastante.

Star Wars Jedi: Survivor

Debido al éxito de 'Star Wars Jedi: Fallen Order' era de esperar que Electronic Arts lanzase más pronto que tarde una secuela. En 2023 llegó 'Star Wars Jedi: Survivor' (desde 65,24 euros), un videojuego que mejoraba en casi todo a su predecesor y que, además, incluía algunas novedades, así como algunos cambios en la extensión de los mapas y en la personalización del personaje.

'Star Wars Jedi: Survivor' continúa la historia del anterior videojuego con un Cal Kestis más maduro, enfrentándose nuevamente al Imperio para conseguir el objetivo que tanto él como sus compañeros se habían propuesto desde un inicio. Aquí, más allá de la historia, uno de los cambios o mejoras más notables es su jugabilidad, ya que ofrece tanto una mayor profundidad como una mayor variedad de mecánicas.

También disponible para Xbox Series (desde 35,90 euros).

Star Wars: Rebellion

A día de hoy podemos encontrar algunos juegos de mesa de 'Star Wars' que llevan ya bastante tiempo disponibles en las tiendas, y dada su particularidad o su popularidad, se siguen vendiendo. 'Star Wars: Rebellion' (92,38 euros) es tan completo como interesante, y ofrece una propuesta muy atractiva para los que busquen disfrutar de largas sesiones de juego.

En 'Star Wars: Rebellion' nos encontramos ante un periodo de Guerra Civil. La Antigua República ha sido barrida y la galaxia entera está sometida a un reinado de terror del Imperio. Se necesitan héroes, y aquí es donde entran los jugadores, que deben ponerse en la piel de los héroes o villanos para enfrentarse al Imperio o para derrotar de una vez por todas a la Alianza Rebelde. Cada partida es de dos a cuatro jugadores, y la duración media (aproximadamente) es de tres a cuatro horas.

Star Wars: Rebellion Hoy en Amazon — 92,38 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

