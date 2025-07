Más importante que ser el nuevo Superman. El abuelo de David Corenswet es el creador de una de las mejores sagas de aventuras de la historia

David Corenswet es uno de los actores de moda gracias a 'Superman'. Resulta evidente que la película de James Gunn ha cambiado su carrera para siempre, quedando la duda de cómo evolucionará a partir de ahora. Sin embargo, en su pasado hay algo mucho más importante que ser el nuevo hombre de acero, ya que su abuelo es el creador de una de las mayores y mejores sagas de aventuras de todos los tiempos.

Uno de los abuelos de Corenswet es Edward Packard, quien sigue vivo a sus 94 años de edad y fue escritor en su momento. Su nombre en sí mismo quizá no diga demasiado a la mayoría, pero seguro que la cosa cambia cuando os digo que fue él quien creó los libros de 'Elige tu propia aventura'.

La génesis y la opinión de Corenswet

El propio Packard señaló en una entrevista cuál fue la génesis de estos libros: "En realidad se me ocurrió en 1969, cuando tenía unos hijos pequeños y les leía cuentos y cosas para dormir. Entonces no había ordenadores, ni siquiera existía el PC. No conocía ningún ejemplo de este tipo de ficción interactiva".

Eso sí, fue en 1979 cuando todo con la publicación de de 'La cueva del tiempo', primera entrega la mítica saga literaria que marcó a millones de lectores a lo largo de todo el mundo. Packard se encargó de escribir decenas de libros de la franquicia y en 1981 también estuvo detrás del lanzamiento de una versión orientada a los más pequeños de la casa que eran más cortos e incluían finales negativos con un enfoque más amable.

El último libro de la saga escrito por Packard se publicó en 1998. Por aquel entonces, Corenswet tenía ya 5 años y desde entonces tampoco ha sacado demasiado pecho sobre su abuelo. De hecho, en el rodaje de 'Superman' parece que solamente se lo contó a Rachel Brosnahan, ya que ni siquiera Gunn estaba al corriente de ello. Quizá sea porque él mismo reconoce que no le daban nada bien:

El problema es que soy muy malo con esos libros. Me los saltaba, leía todos los finales y elegía el que más me gustaba e intentaba llegar a él.

Por cierto, en 2013 se anunció la puesta en marcha de una adaptación cinematográfica de 'Elige tu propia aventura', pero el proyecto no llegó a fructificar.

