Kevin Feige responde a la eterna pregunta sobre 'Eternals' y el retorno de otros personajes olvidados por Marvel. "Hablemos de nuevo en 12 años"

Es un clásico de Marvel a estas alturas: los personajes que aparecen una vez y no vuelven a decir "Esta boca es mía" nunca jamás. Ha pasado con Los Eternos, Starfox, Hércules o Caballero Luna, entre muchos otros, en un descontrol evidente a la hora de crear tramas después de 'Vengadores: Endgame', y no son pocos los que se preguntan qué van a hacer con ellos: ¿Hay un plan? ¿Simplemente se desvanecerán en el éter? Por suerte, ahora tenemos respuestas. Más o menos.

Eternamente 'Eternals'

En la entrevista que Kevin Feige ha dado a un grupo de medios, entre los que se encontraba Variety, el jerifalte de Marvel ha afirmado que "Sí, es parte del plan: los personajes que hemos introducido después de 'Endgame' aparecerán en algunas de las próximas películas y más allá. La gracia de los cómics es que cualquiera puede aparecer en cualquier sitio". No es menos cierto, Kevin, que suelen anunciarlo en la portada.

Al respecto, uno de los periodistas le preguntó cada cuánto pretenden hacer películas sobre un solo personaje, como 'Shang-Chi', en lugar de películas de equipos. Y la respuesta es, como poco, llamativa: "Estábamos hablando sobre la estructura de una próxima película posterior a 'Secret Wars' que no voy a nombrar. Pero diré que, como en 'Shang-Chi', volvemos a pensar en qué género no hemos hecho y queremos hacer, y cómo podría esta película encajar en ese género. Nos centraríamos en una historia singular, adoptando un género que no hemos visto en mucho tiempo". Por supuesto, Internet ya se ha puesto a especular (aunque, siendo honestos, en estos tiempos, poca cosa más allá de Reddit).

¿Y qué pasa con 'Eternals'? La película de 2021 fue el primer golpe de Marvel en taquilla, y nadie ha vuelto a hablar sobre ellos en el Universo. Ante la pregunta de un periodista, Feige jugueteó contestando "¿Quieres verlos otra vez?", antes de dar ejemplos de cosas que hemos visto últimamente, como el retorno de Samuel Stern en 'Capitán América: Brand New World' 17 años después de 'El increíble Hulk', o el de William Donloe en la última 'Misión Imposible' tras perderle la pista en 1996: "Esto es divertido. Hablemos de nuevo dentro de 12 años y veamos quién vuelve". Bueno, tampoco es que nadie esperara que le fueran a dar todas las explicaciones de buenas a primeras, ¿no?

