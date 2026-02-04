Me ha encantado volver a ver una nueva película de Sam Raimi en cines. Sobre todo una que me recuerda a una de sus macarradas de terror que más me gustan

No ha sido una década y media fácil para los fans de Sam Raimi, que han visto notablemente reducida su producción cinematográfica tanto en cantidad como en rango de acción. El fracaso notorio de ‘Oz, un mundo de fantasía’ le apartó durante años de la gran pantalla hasta que aceptó hacer la entretenidísima aunque comprometida ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’.

Puede hacer blockbusters asombrosos con relativo poco esfuerzo, pero el retorcido macarra que se divierte lanzando líquidos de todo tipo a sus actores sólo pudimos verlo durante un tiempo por televisión. ‘Send Help (Enviad ayuda)’ nos lo ha devuelto con creces, recordando en especial a la brutalada que podía darnos en películas como ‘Arrástrame al infierno’.

Cuando te vomita un demonio

La película más conectada con su último estreno en espíritu perverso y también divertido, además de terror visceral de gran intensidad, que nunca me canso de revisar. Por desgracia, en la actualidad no se puede hacer en ninguna plataforma de streaming o alquiler (benditos sean todavía los Blu-Ray), pero esta fabulosa y sobrenatural locura protagonizada por Alison Lohman merece ser rescatada.

Christine Brown es una ambiciosa empleada de banco que está esperando progresar en la empresa. Pero para ello tiene que ponerse estricta con los préstamos que se conceden, ya que hay que maximizar beneficios y la economía aprieta. Cuando aplica el mandato sobre una desesperada anciana con acento extranjero, negándose a escuchar sus súplicas, una terrible maldición caerá sobre ella.

Raimi coge el pulso muy rápido a una crisis económica global y rampante para elaborar una historia de maldiciones y reparaciones del karma en torno a una cómplice voluntaria de un sistema bancario injusto. ‘Arrástrame al infierno’ coge las frustraciones del momento y las vuelca contra una representación visible de la falta de misericordia o empatía.

‘Arrástrame al infierno’: el fino y sucio juego de Sam Raimi

Aun así, Raimi sabe cómo tratar a su personaje como humano, y juega siempre una fina línea para que el espectador mantenga alianza con ella, aunque también la pueda odiar (algo que lleva de maravilla también en ‘Send Help’). Puede darte en parte pena que pase por una experiencia horrorífica, pero tampoco esquiva que se tomaron decisiones con consecuencias.

Hay suficiente mala baba y empatía bien mezcladas para no caer en un mero ejercicio de cinismo, y también mucho humor de dibujos animados en cómo se traza el horror. Nadie vuelca pringue por doquier sobre actores como Raimi (que además tiene por lo visto fórmula patentada) y consigue que sea totalmente excitante, y ‘Arrástrame al infierno’ lo demuestra con creces.

