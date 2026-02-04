El nuevo top 1 de Netflix en España se estrenó hace 19 años y fue un fracaso crítico con Jessica Alba del que nadie se acordaba hasta ahora

Los caminos del algoritmo son inescrutables, incluso para la propia Netflix. El streamer, que ha publicitado 'El botín' (su producción original con Ben Affleck y Matt Damon) todo lo que ha podido... solo para ver cómo quedaba desbancada en España dos semanas después por la película más inesperada, una obra que había permanecido totalmente olvidada durante los últimos 19 años y que, de alguna manera, ha conectado con el público de nuestro país. Cosas que pasan.

A echarse la siesta

Joby Harold es un productor y guionista de Hollywood que ha acabado encontrando el éxito gracias a 'Novocaine', 'Ejército de los muertos', 'John Wick 3' o la serie 'Obi-Wan Kenobi', pero que empezó su carrera por todo lo alto: dirigiendo y guionizando su propia película en 2007. Y 'Despierto' acabó siendo tan mala que casi acaba con su carrera antes de empezar. De hecho, no volvió a trabajar en la industria hasta 7 años después de su estreno. Te dice todo lo que debes saber sobre ella, la verdad.

Sin embargo, 'Despierto', protagonizada por Hayden Christensen (que aún trataba de ser algo más que Anakin Skywalker) y Jessica Alba, se ha hecho en 2026 con el top 1 de lo más visto de Netflix. La película, que trata sobre un hombre que está paralizado pero consciente durante una operación al corazón, fue un éxito de taquilla (32,7 millones frente a 8,6 millones de presupuesto) pero para la crítica de la época fue un saco de boxeo como pocos.

"'Despierto' podría ser el alquiler perfecto para el mayor de los insomnes"; "Imagina que es una comedia y reza para que acabe"; "Menos dolorosa que tener tu pecho abierto por la mitad, pero igualmente desagradable"; "Hace que uno quiera asumir un estado opuesto al título de la película"... En fin, ya os hacéis una idea. Por qué, 19 años después, se ha convertido en la película más vista de España por delante de novedades como 'El botín', 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche' o 'El cautivo', es algo que queda exclusivamente entre el algoritmo de Netflix y los espectadores.

