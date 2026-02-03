Christopher Nolan reflexiona sobre el momento más frágil de la industria: "La pérdida de un estudio importante es un golpe durísimo"

Christopher Nolan no suele asociarse con la concepto de gestor institucional, pero el pasado 2025 lo situó justo en el centro del huracán de una industria que parece estar cambiando de piel a pasos agigantados. Mientras esperamos el estreno de su ambiciosa versión de 'La Odisea', el director ha asumido también la presidencia del Sindicato de Directores de Estados Unidos en uno de los momentos más inestables que recuerda Hollywood.

El panorama que dibuja Nolan no es el de un Hollywood en crisis creativa, sino el de una industria que sigue generando valor para el público, pero que cada vez reparte peor ese valor entre quienes la hacen posible. Y ahí está el nudo del problema: cómo sostener el cine y la televisión cuando el negocio sigue siendo rentable, pero el trabajo se evapora.

En medio de la tormenta

“Tenemos una gran preocupación sobre cómo se desarrollará todo esto”, declaró Nolan en su primera entrevista como líder de la DGA desde su elección el pasado mes de septiembre. "Creo que es un momento muy preocupante para la industria. La pérdida de un estudio importante es un golpe durísimo". La DGA se encamina a una negociación clave con los grandes estudios esta primavera, con el contrato a punto de expirar y el estreno de 'La Odisea' casi coincidiendo con la fecha límite. En este contexto, Nolan habla -según recogen medios como Variety- con soltura sobre las prioridades sindicales y apunta directamente a un desequilibrio estructural: "Debemos analizar cómo los nuevos modelos han creado esta desconexión entre, francamente, el nivel de producción y el gasto general del consumidor”, dijo. “Eso es completamente inaceptable”.

Nolan evitó el trazo grueso al hablar de la propuesta de imponer aranceles a las producciones rodadas fuera de EE. UU.: "No sé cómo funcionaría un sistema arancelario". Y añadió: "Diré que desde que el presidente Trump empezó a barajar estas ideas, hay una conversación mucho más seria en los estudios sobre cómo mejorar la situación en Estados Unidos, para ser sincero". Más que castigos, la vía que plantea pasa por incentivos reales a la producción nacional.

Por otro lado, la posible absorción de Warner Bros. por Netflix o Paramount ha encendido todas las alarmas, especialmente en un sector que ya ha visto cómo se estrecha el embudo de oportunidades. "Nos interesa escuchar más sobre los detalles de cómo van a manejar estas cosas. Hay señales alentadoras, pero eso no equivale a compromisos”. Y deja claro que el debate no es solo de las salas:

"La ventana de cine se convierte en un algo fácil de entender tanto si Warner Bros. se gestiona como distribuidora de cine o si se integrará como plataforma de streaming. Pero la realidad es que los problemas en el ámbito de la televisión y el streaming son mucho más importantes para nosotros".

Sobre la inteligencia artificial, Nolan también reconoce las oportunidades que ofrece, pero exige garantías: "Lo veo como algo positivo para establecer el principio de las licencias", dijo. “Pero hasta que veamos cómo se pagará esto a los afiliados de los tres sindicatos -que, por el momento, lo desconocemos-, estas empresas contarán con el apoyo de los gremios y demostrarán cómo los creadores se beneficiarán de este tipo de oportunidades de licencias".

Y también alerta sobre el control creativo: "Hay que tener voz y voto en cómo se utiliza esta herramienta. Existen innumerables problemas relacionados con el control de nuestro trabajo y cómo podría ser manipulado mediante IA".

Incluso como espectador, percibe un retroceso en la experiencia: "La primera vez que llega a casa, se interrumpe con cortes comerciales. Francamente, eso no ha sucedido desde la década de 1970… Curiosamente, con esta nueva tecnología, estamos volviendo a ese tipo de situaciones". Para Nolan, la innovación no puede convertirse en una coartada: "Tenemos la responsabilidad de mirar hacia el futuro, de analizar qué es la innovación y qué va a cambiar, pero también de mantener la mente despejada. No queremos que la innovación sea solo una excusa para pagar menos a nuestros miembros".

En Espinof | "Ha perdido su integridad". Elon Musk no está contento con 'La odisea' y critica a Christopher Nolan por una decisión de casting que no está ni confirmada

En Espinof | Matt Damon, sobre su pérdida de peso para rodar 'La odisea': "La hice con 75 kg. No había estado tan delgado desde el instituto"