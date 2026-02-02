Dos años después vuelve una de las mejores series de ciencia ficción. Una continuación que promete volarnos la cabeza (otra vez)

Tras una primera temporada que combinaba el misterio de la novela policíaca con un inesperado giro de ciencia ficción, muchos por fin tenemos la continuación que estábamos esperando. Apple TV ha anunciado que la segunda temporada de 'Sugar' se estrenará el 19 de junio, prometiendo mantener el mismo estilo intenso y lleno de sorpresas que nos cautivó hace dos años.

La serie, protagonizada y producida por Colin Farrell, se distingue por su tono oscuro y elegante que ahora se amplía con un nuevo elenco y casos aún más complicados en la ciudad de Los Ángeles. Ojo, porque habrá spoilers de la temporada 1.

Una noticia muy dulce

La segunda temporada constará de ocho episodios, con lanzamientos semanales cada viernes hasta el 7 de agosto y la historia traerá de vuelta a John Sugar en Los Ángeles, enfrentándose a un nuevo caso de desaparición mientras sigue investigando el paradero de su hermana. Seguirá la pista del hermano mayor de un boxeador local en ascenso y que la investigación se expandirá hacia una conspiración que involucra a toda la ciudad, poniendo al protagonista frente a decisiones muy difíciles.

El reparto volverá a contar con Farrell como John Sugar, y también incorporará a otras nuevas caras como Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle y la estrella invitada especial Shea Whigham. Según Apple TV, Ha interpretará a un boxeador frecuentemente envuelto en problemas, Donnelly será una mujer inmune a los encantos de Sugar, Dalton un teniente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Calle un estafador que trabaja con Sugar y Whigham un empleado de agencia gubernamental que le apoyará en sus investigaciones.

La primera temporada terminó con Sugar resolviendo su caso inicial, con el regreso de Olivia Siegel a casa y decidiendo quedarse en la Tierra mientras otros extraterrestres, incluida Ruby, se marchaban. Esto marcó un giro en la narrativa, ya que Sugar prioriza la búsqueda de su hermana desaparecida y su compromiso con la justicia en la Tierra. Su decisión de permanecer refleja la mezcla única de thriller y ciencia ficción que define a la serie y en la que se profundizará en la segunda temporada.

Con Sam Catlin como showrunner y un equipo de productores ejecutivos que incluye a Farrell, Simon Kinberg y Audrey Chon, 'Sugar' se ha consolidado como una de las propuestas más originales de Apple TV y las expectativas están por las nubes frente a esta nueva entrega, que promete expandir los misterios, explorar la moralidad de su protagonista y mantener la tensión que caracterizó a la primera entrega, mientras Farrell y su equipo siguen llevando la narrativa a territorios inesperados.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2025