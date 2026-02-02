Ni 'Solo Leveling' ni 'Kimetsu no Yaiba'. Japón ha elegido sus animes favoritos de 2025 y prueba el cisma entre los fans japoneses y los occidentales

El año pasado empezó fuerte con el huracán de 'Solo Leveling', pero también vimos el final de 'Boku no Hero Academia' y la explosión en cines de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y 'Chainsaw Man: Arco de Reze'. Pero en Japón han ido a su aire y se pone de manifiesto (una vez más) las preferencias entre lo que triunfa en el país nipón y lo que arrasa en el extranjero.

Rankings de otro mundo

Ya hemos visto que lo que gusta en Japón no siempre funciona en el extranjero, y viceversa. Ahí tenemos el caso de la tercera temporada de 'One-Punch Man', que arrasó en Netflix en Japón, o los fans japoneses cargando contra 'Jujutsu Kaisen' por alejarse del manga. Pues en Japón ya han elegido sus animes favoritos de 2025, y prácticamente todos los grandes bombazos se quedan fuera de la lista.

En el medio PR Times han recogido los resultados de una encuesta reciente de ABEMA, y los espectadores japoneses prefieren los animes isekai sobre cualquier otro género.

Solamente entre el 9 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, el anime más visto en streaming en Japón fue 'My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s'. El segundo puesto ha sido para la tercera temporada de 'Spy x Family', pero el resto de animes en la lista son series de fantasía y además tirando mucho de giros isekai.

Así tenemos en orden: 'Backstabbed in a Backwater Dungeon' en el tercer puesto, la segunda temporada de 'Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill' en el cuarto, y 'A Gatherer’s Adventure in Isekai'. Tres de los animes del ranking son isekai, con un protagonista que es transportado mágicamente a otro mundo, y el que no aún así se desarrolla en un escenario inspirado por videojuegos online y sus mecánicas.

Menos 'Spy x Family', que sigue siendo un anime familiar que funciona de miedo con todas las demografías, los otros cuatro animes de la lista siguen siendo fantasías de escapismo a otro mundo... Y con algunos también teniendo su buena ración de fanservice y harenes al servicio del protagonista masculino. Es curiosa esta preferencia de los fans japoneses y lo rentable que sigue siendo el género isekai, y se demuestra de nuevo que lo que funciona a nivel internacional no siempre tiene por qué ser la estrella en casa.

