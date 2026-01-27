La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' se marca el episodio mejor valorado del anime gracias a sus referencias a Tarantino. Los fans japoneses lo han odiado

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' ya nos ha introducido en el Viaje de Aniquilación, el nuevo arco del anime. Estos últimos episodios hemos ido conociendo un poco mejor las reglas del juego, aunque antes de meternos de lleno en la nueva etapa ha habido que atar algunos cabos sueltos, como la vendetta de Maki contra su clan.

Kill Zenin

El capítulo cuatro de esta temporada era uno de los más esperados por los fans del manga, ya que se centraría en el asalto de Maki a la fortaleza de los Zenin para, en pocas palabras, sacar la basura. Ha sido un capítulo muy intenso y cargado de acción, además de un buen número de referencias a 'kil' y el cine de Tarantino.

Desde el uso de secuencias en blanco y negro, en este caso para enfatizar la sangre, como homenajes con tiros de cámaras y ritmo. Este capítulo, con muchísima acción y una cinematografía muy cuidada ha hecho que se convierta en el mejor valorado de todo 'Jujutsu Kaisen' con una valoración de 9,8 estrellas en IMDb. Y aunque a nivel internacional ha encantado, en Japón lo están odiando.

Hay muchos factores en juego. Uno de ellos es que Naoya Zenin (por alguna razón) era uno de los personajes más populares en las encuestas de 'Jujutsu Kaisen' y habrá a quien no le haya gustado ver cómo acaba. Pero lo cierto es que muchos fans japoneses están criticando la diferencia de tono entre el manga y su adaptación a anime, argumentando que la serie de MAPPA se ha tomado demasiadas licencias creativas.

En Japón este episodio apenas ha logrado una puntuación de 5,7 estrellas sobre 10, y según los fans japoneses demuestra las diferencias con los fans occidentales, a quienes acusan de solo importarles la calidad de la animación y el "aura" y no la historia.

"Al final, a estos tíos solo les importan las peleas. "¡Qué animación tan increíble! ¡Vaya aura!" Eso es todo lo que dicen. En el capítulo 3 se explicaron las reglas del Viaje de Aniquilación con un segmento original para que los que solo siguen el anime pudieran entenderlo. Tuvo unas alabanzas masivas en Japón, pero fuera solo consiguió 7,7/10", criticaba un fan.

Ahora bien, estos mismos fans también están pidiendo la cabeza de los directores Shōta Goshozono y Yûsuke Sunouchi por haberse tomado sus propias licencias adaptando el manga de Gege Akutami.

Mientras que el manga tiene un toque más calmado y reflexivo, el anime se ha centrado más en la acción y la violencia con coreografías punteras, así que los seguidores del manga empieza a preocuparse sobre el futuro del anime si continúa en esta dirección. Aunque, como ya sabemos el manga y el anime utilizan lenguajes diferentes, y lo que quizás funciona de miedo en viñetas no siempre se puede trasladar con el mismo impacto a nivel audiovisual.

Lo cierto es que, una vez más queda claro la diferencia entre los fans japoneses y los occidentales. También lo hemos visto con el impacto de 'Solo Leveling', que a nivel internacional ha sido un bombazo pero en Japón ha pasado ni pena ni gloria. Esto está haciendo que los estudios de anime se replanteen cómo llegar al público internacional, aunque está costando llegar a un punto medio que complazca a todo el mundo.

