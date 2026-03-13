Meses después de triunfar en cines, se acaba de estrenar en streaming una de las mejores películas románticas de los últimos años

Las exigencias del neoliberalismo se han infiltrado en muchos ámbitos de nuestra vida hasta el punto de deteriorar aspectos que no deberían ser vistos como activos o meramente números. La tecnología y las apps han acelerado hasta que veamos nuestras relaciones afectivas en términos utilitaristas o de mercado.

Siendo justos, cosas como el matrimonio siempre estuvieron tratadas como relaciones comerciales más que amorosas, ya que conceptos como la dote iban a asociados a esta unión perenne y se empleaban estratégicamente. Pero es un área, como el mero hecho de decidir establecer una relación con alguien, que todavía podemos reapropiarnos para que tenga un significado real y personal, no económico, algo que reivindica una película como ‘Materialistas’.

Una decisión comercial con pasión

La segunda película de la cineasta Celine Song profundiza en su visión de las relaciones modernas, manteniendo su querencia por explorarlas desde los triángulos amorosos. Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal protagonizan una extraordinaria película romántica que triunfó en taquilla recaudando 108 millones de dólares y ya la puedes ver en streaming a través de Movistar+.

Lucy Mason es una exitosa casamentera para una de las empresas de búsqueda de pareja de más reputación de Nueva York. A pesar de haber conseguido conectar a varias parejas, incluyendo nueve que han llegado al matrimonio, ella sigue soltera. Al menos hasta que en una de las bodas es cortejada por un rico empresario, justo al mismo tiempo que se reencuentra con su ex-pareja, un actor que vive en la precariedad por el que sigue teniendo sentimientos fuertes.

Hay un contraste muy claro entre ambos potenciales intereses románticos, aunque cierta lógica nos invita a ver que sólo uno de ellos es la opción ganadora. Esta mentalidad, supuestamente de cajón, es lo que Song trata de cuestionar en una película con muchos dejes de comedia romántica clásica, pero deconstruida con su particular sensibilidad y perspectiva dramaturga además de indie.

‘Materialistas’: escoger un camino propio

‘Materialistas’ zigzaguea continuamente en su tono entre un toque amable y más comercial con algo un poco más analítico que la lleva a parecer más una película sobre el romance que una romántica. Lejos de ir detrimento de la historia, eleva sus posibilidades y hasta la emoción, que consigue no estar soterrada en una serie de ideas pertinentes y también astutas.

Es ese inconformismo lo que puede provocar que muchos se vean desubicados con ella, y crean que se queda en terreno de nadie. Pero Song elabora un camino interesante y propio, que conecta con su extraordinario debut ‘Vidas pasadas’ y la consolida como una de las autoras más interesantes del momento, así como certera analista de las relaciones contemporáneas.

