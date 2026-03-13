Mickey Rourke se ha quedado en la calle después de rechazar el dinero de sus fans. "Decidí no pagar el alquiler, y no fue una decisión que tomara a la ligera"

Hace unos meses, el equipo de Mickey Rourke pidió dinero a los fans para que el actor no fuera desahuciado de su casa en Los Angeles. La gente, obviamente, quiso ayudar a uno de sus actores favoritos, y se recaudaron más de 100.000 dólares mediante GoFundMe... que Rourke pasó a rechazar inmediatamente, llamando al proceso "humillante y vergonzoso". Nunca imaginaréis lo que ha pasado después.

Sin city, sin house

Rourke, en enero de este año, afirmó en un vídeo que "no le pediría nunca un centavo a extraños o fans. Ese no es mi estilo. Preguntadle a cualquiera que me conozca. Si alguien me ha dado, dicen que hasta 100.000 dólares... No voy a coger un puto centavo de nadie". Ayer fue, efectivamente, desahuciado de su casa, a pesar de que la decisión de no seguir pagando el alquiler fue, aparentemente, del propio Rourke, que envió unas declaraciones a medios como LA Times.

"No pagar el alquiler no fue una decisión que tomara a la ligera. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en unas condiciones tan pobres tras tantos intentos de que se corrigieran estos problemas". Tal y como afirma el protagonista de 'El luchador', tenía pegas a las que el nuevo casero decidió no hacer caso. Su manera de protestar fue dejar de pagar, y las consecuencias... bueno, pues las estamos viendo ahora. "Dije que no pagaría el alquiler porque hay ratas, hay ratones, el suelo está podrido, en una bañera no hay agua...", afirmó en su día.

Sabemos que en diciembre Rourke debía 59.100 dólares de alquiler, a razón de 7000 al mes, y aparentemente el casero, Eric Goldie, trató de ponerse el contacto con él varias veces para solucionarlo. Su abogado, Ricardo Villalobos, lo explica así: "Solo después de que esos esfuerzos fracasaran, presentó una demanda por retención ilícita para reclamar su propiedad. Ahora que se ha dictado sentencia a favor de nuestro cliente, el Sr. Goldie quiere pasar página y le desea lo mejor al Sr. Rourke en el futuro".

No es que Rourke no tenga dinero, porque en los últimos años se ha especializado en hacer películas de serie B sin apenas presupuesto, pero que deberían, al menos, permitirle pagar las facturas. Puede que no le hayamos visto en cines desde que en 2023 estrenara 'The palace', lo último de Roman Polanski, pero a sus 73 años sigue sin dejar los platós. Eso sí, es probable que su vida profesional se haya dañado notablemente con esta noticia tan mediática. Veremos.

En Espinof | Qué fue de Mickey Rourke, el boxeador que acabó de actor, pasó 9 semanas y media con Kim Basinger y casi se carga a Iron Man

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026