Torrente vuelve en el fin de semana de los Oscars para arrasar con todo en pleno apagón informativo. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como era de esperar, la factoría Pixar cargó todo el peso de la taquilla del pasado fin de semana sobre sus hombros gracias al arrollador debut de 'Hoppers', que coronó con 2,3 millones de euros el Top 5 con lo más visto durante tres días que dejaron en las arcas de los cines españoles 5,8 millones de euros gracias a algo más de 758 000 espectadores; cifras que superan con creces los datos del año anterior por estas fechas, en las que solo se rascaron 3,8 millones de euros.

A partir de este imponente número uno, todo va cuesta abajo, con 'Scream 7' cayendo un 40 % hasta unos 0,67 millones de euros que la situaron muy cerca de 'Cumbres borrascosas', que se colgó la medalla de bronce con 0,63 millones. La parte alta de la tabla quedó cerrada por 'Como cabras', con 0,35 millones de euros, y por el desastroso debut de '¡La novia!', que arrancó su periplo con 0,24 millones de euros.

Los estrenos del 13 de marzo de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegarán a nuestras pantallas este 13 de marzo, queda claro que la que tiene un mayor potencial para poner patas arriba el box office es, curiosamente, de la que menos se sabe. No tiene tráiler, no tiene póster, no tiene sinopsis, no tiene críticas, pero sí tiene un título que va a vender entradas como churros bajo la batuta de Santiago Segura sin necesidad de todo lo anterior: 'Torrente presidente'.

Pero ojo, porque el resto de novedades, pese a no ser tan mediáticas, atesoran un gran potencial, comenzando por 'Águilas de El Cairo', el nuevo thriller de Tarik Saleh protagonizado por Fares Fares tras la magnífica 'El Cairo confidencial'; una propuesta de alto voltaje con sabor añejo que contrasta con el peculiar y arriesgadísimo drama musical ambientado en el siglo XVIII de 'El testamento de Ann Lee', que le ha servido a Amanda Seyfried para rascar una nominación al Globo de Oro.

Las otras tres novedades llegan desde Francia, comenzando por el drama queer de 'La hija pequeña' de Hafsia Herzi —película ganadora del premio a la mejor actriz en la última edición del Festival de Cannes—, continuando por el biopic arquitectónico 'El arquitecto' de Stéphane Demoustier —protagonizado por Claes Bang y Xavier Dolan—, y terminando por 'No te queda otra', la nueva comedia, esta vez romántica, de Jean-Pierre Améris.

