Penélope Cruz, sobre su rutina diaria: "Intento hacer ejercicio por la mañana y después empiezo el día con mi familia"

A diferencia de muchas celebridades que presumen de rutinas imposibles o hábitos extremos, Penélope Cruz defiende un enfoque mucho más sencillo y realista para empezar el día. Nada de madrugones a las cinco de la mañana ni entrenamientos exigentes, ella solo necesita dormir lo suficiente, dedicar tiempo a su familia y hacer algo de ejercicio cuando su agenda se lo permite.

Una rutina sencilla

En una entrevista para Elle Canadá cuyas declaraciones se recogen aquí, la actriz explicaba cómo organiza sus mañanas:

"Me despierto sobre las 7:30 a. m.; necesito dormir siete u ocho horas cada noche. Si no estoy trabajando, intento hacer ejercicio por la mañana. Luego desayuno con mi familia, y si es día de escuela, preparo a mis dos hijos, Leo y Luna, para salir"

La actriz española no defiende fórmulas mágicas, sino algo muy básico: descanso suficiente, algo de ejercicio y tiempo para la familia. Esa combinación aparentemente simple es la que le permite mantener un estilo de vida equilibrado incluso con una carrera internacional tan exigente.

El hábito deportivo de Penélope Cruz también tiene una base sólida. Durante 17 años estudió ballet clásico, una disciplina que combina fuerza, resistencia, flexibilidad y control corporal, y que le dio una base física muy completa para cualquier tipo de entrenamiento.

Hoy en día su rutina es mucho más sencilla, pero constante. La actriz reconoce que solo hace "trabajo de resistencia y un poco de cardio durante una hora unas tres o cuatro veces por semana", una combinación suficiente para mantenerse activa sin recurrir a programas extremos.

En cualquier caso, la agenda de Penélope Cruz sigue tan activa como siempre. Entre sus proyectos más recientes destaca '¡La novia!', la reinterpretación del clásico de terror en la que comparte reparto con Christian Bale y Jessie Buckley; y también participará en 'Day Drinker', un thriller en el que volverá a coincidir con Johnny Depp.

