Festival de Málaga: 'Mi querida señorita' es la mejor película del festival. Un remake valiente y necesario que "va a hacer que mucha gente cancele su subscripción a Netflix"

En una época de remakes, el cine español tampoco se libra. Ahora se ha dejado ver por el Festival de Málaga 'Mi querida señorita', un remake del clásico protagonizado por nuestro amado Jose Luis López Vázquez, que viene producido por Javier Calvo y Javier Ambrossi con dirección de Fernando González Molina.

El próximo 1 de mayo podremos verla a través de Netflix, pero mientras tanto Tomás Andrés Guerrero nos va adelantando qué le ha parecido.

Un giro completo y muy satisfactorio

Elisabeth Martínez protagoniza en su debut como actriz esta nueva versión de 'Mi querida señorita', que toma como base la película original pero trasladándola a la Pamplona de la década de 1990 con todos sus cambios y dificultades que ello conlleva. Un relato muy sensible y trasgresor que ha sabido afrontar este tema de una manera increíblemente valiente.

"Nos ha dado una película muy necesaria en el día de hoy. Estamos viviendo una regresión, con todos los derechos del colectivo homosexual. Y es que esta película nos habla de la identidad y de lo complejo que es ser una persona como la protagonista", apunta Tomás.

La película original de 1972 fue todo un shock cultural, y que como recuerda Tomás es casi impensable que pudiera pasar la censura franquista de su momento al explorar la identidad de género y la experiencia intersex.

A pesar de su contrapunto cómico, que muchas veces te saca la sonrisa, 'Mi querida señorita' sigue siendo tremendamente emotiva y dramática en su reflejo de la vida de Adela, que tiene que aprender a jugar con las cartas que le han tocado. Con mucho buen tino, González Molina cambia por completo de registro, ya que nos tiene acostumbrados a un cine más comercial y se ha coronado con lo que puede ser una de las películas del año.

Aunque parece que tampoco van a faltar los detractores en la bandada de siempre. Tomás anticipa que al meterse en este jardín que mucha gente considera "demasiado woke", a pesar de que es un tema muy real para mucha gente, "va a hacer que mucha gente cancele su subscripción a Netflix". Sin embargo, también promete que 'Mi querida señorita' no es un discurso político, sino que refleja la realidad de las personas intersexuales con una sensibilidad tremenda.

