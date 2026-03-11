Rachel Zegler responde a las duras críticas recibidas por su apariencia en 'Blancanieves': "Me niego a cambiar por la comodidad de los demás"

La carrera de Rachel Zegler ha estado marcada por la controversia, pues ya recibió algunas quejas cuando protagonizó la nueva versión de 'West Side Story' a las órdenes de Steven Spielberg, pero el cénit fue cuando lideró el remake en imagen real de 'Blancanieves'. Y es que poco menos que se convirtió en la cabeza de turco cuando la película de Disney se estrelló en taquilla.

Rachel Zegler: "Fue una época muy confusa"

Todavía no ha estrenado película alguna desde entonces, pero ahora ha reflexionado sobre todas las críticas recibidas en Harper's Bazaar, comenzando por lo absurdo que fue recibir dos quejas totalmente opuestas entre sí en dichas películas:

Me dijeron que no era suficiente de una cosa para 'West Side Story' y demasiado de otra para 'Blancanieves'. Fue una época muy confusa tener veintipocos años y escuchar eso. Crecí orgullosa de ser colombiana. Comiendo la comida, usando los vestidos, tomando el café, haciendo todas las cosas que eran tan intrínsecas a mi infancia y a mi adultez, pero creo que se puede argumentar que, al menos ante el público, cuando eres dos cosas, no eres nada a la vez. Pero me niego a cambiar por la comodidad de los demás.

Eso sí, Zegler es consciente de que todos los comentarios que hizo posicionándose sobre aspectos sociales en redes sociales jugaron en su contra y que son un perfecto ejemplo de lo que sería "un estudio completo de intención versus impacto":

Se vive y se aprende, y eso conlleva una precaución. Se comprende que la tentación de hablar no siempre significa que se deba hacer, y que hay muchas oportunidades para generar cambios más significativos que un tuit. Si hubiera podido predecir todo lo que me esperaba, las amenazas a mi seguridad, simplemente habría tirado mi teléfono al océano. Creo que cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho.

Recordemos que la nueva 'Blancanieves' acabó sufriendo uno de los mayores fracasos de todos los tiempos, generando unas pérdidas estimadas de más de 168 millones de dólares.

