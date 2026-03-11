La miniserie que ha robado el primer puesto en Netflix a 'One Piece'. Un perturbador documental que se ha merendado a los piratas de Luffy

Parecía que la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' era completamente imparable y que iba a seguir dominando la lista de las series más vistas de Netflix algún tiempo más. Pero ha llegado casi de tapadillo un impactante documental a la plataforma que la ha destronado, y que incluso ha impedido que la segunda temporada de 'One Piece' se haga con el primer puesto.

Contenida pero impactante

Se trata de 'El asesino de Tik Tok', una miniserie documental de dos episodios dirigida por Héctor Muniente. Se estrenó el pasado 6 de marzo, y desde entonces ha atrapado a millones de espectadores y en el momento de escribir este artículo sigue dominando la lista de las series más vistas de Netflix por delante de grandes producciones extranjeras como 'One Piece', 'Los dinosaurios', 'Los Bridgerton' y 'Vladimir'.

'El asesino de Tik Tok' se centra en la desaparición de Esther Estepa en 2023. Esta mujer de 42 años de Sevilla envío un día a su madre dos mensajes crípticos anunciando que se iba de viaje a Buenos Aires y desapareció sin dejar rastro, por lo que su familia comenzó a investigar y tirar del hilo hasta llegar a José Jurado Montilla, que documentaba sus viajes en su cuenta de Tik Tok.

Montilla aseguraba ser amigo de Esther e incluso mandaba mensajes rogándola que diera señales de vida para tranquilizar a su familia. Y mientras creaba contenido sobre sus viajes, iba dejando tras de su un archivo de material que luego sería clave en la investigación policial contra él.

El caso sigue aún muy reciente y Montilla aún está pendiente de juicio, pero los hechos de 'El asesino de Tik Tok' tuvieron un impacto tremendo en su momento en las redes sociales. La familia de Esther consiguió reconstruir sus últimos pasos e indagar sobre su desaparición a través de videos, mensajes y otras imágenes que se fueron compartiendo en redes.

Esta huella digital ha permitido dar pie al documental, explorando el mundo de las redes sociales y mostrando cómo un asesino en serie llegó a ser influencer.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025