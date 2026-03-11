Campanilla tendrá una serie en imagen real, y no debería parecernos raro. El personaje ya ha demostrado que puede ser todo un bombazo

Aunque originalmente tan solo fuera un personaje secundario de 'Peter Pan', lo cierto es que Campanilla ha acabado protagonizando una de las franquicias más lucrativas para Disney. En total, el hada puso su cara en 6 películas y 2 especiales televisivos entre 2008 y 2015, dejando claro que podía aguantar perfectamente ser la cara visible del estudio. Más de una década después, después de muchos dimes y diretes, la tendremos de vuelta de una manera francamente inesperada.

Hasta la ídem

La versión en imagen real de Campanilla lleva dando vueltas por Disney 15 años, desde que en 2010 se anunciara que Elizabeth Banks la protagonizaría. Un lustro después, se señaló a Reese Witherspoon, aunque tampoco llegaríamos a verla. Sin embargo, tal y como anuncia ComicBookMovie, ahora sí que sí: esta última versión, titulada 'Tink', está calificada como "un proyecto de prioridad alta" que será guionizada y producida por Liz Heldens y Bridget Carpenter.

Ambas guionistas ya coincidieron en su día en 'Friday Night Lights', pero no forman per se un dúo indivisible. De hecho, Heldens es actualmente la showrunner de 'Will Trent', mientras que Carpenter ha participado en todo tipo de series, desde '22.11.63' hasta 'Westwood'. Vamos, que por la versatilidad no hay que temer.

El hogar de 'Tink' será Disney+, por supuesto, y de momento lo único que está claro es que, después de años dejando al personaje en la estacada, por fin vuelven a darse cuenta de su potencial. ¿Será suficiente para volver a vender merchandising como si no hubiera un mañana? Desengañémonos: al final, esto es lo que más importa.

