"De lejos, la mejor hasta ahora". Tras 'Máquina de guerra', Alan Ritchson confirma cuándo veremos la temporada 4 de 'Reacher'

Parece una tontería, sobre todo con los tiempos que corren en cuanto a cuándo se estrenan las nuevas temporadas, pero llevamos ya casi un año sin 'Reacher' y se echa de menos al coloso de acción. Una añoranza que parece que tiene los días más o menos contados porque puede que veamos los nuevos episodios de la serie de acción de Prime Video antes de lo que pensamos.

Concretamente este mismo 2026. Así parece confirmarlo el protagonista de la ficción, Alan Ritchson, durante la promoción de su nuevo hit en Netflix, 'Máquina de guerra'. El actor ha anunciado no solo que ya han terminado de rodar la temporada 4 sino que, además, llegará este mismo año.

2026 toñas

«Hemos terminado de rodar la temporada 4 de Reacher», asegura el actor hablando con Collider. El actor, además, ya va prometiendo cosas y nos deja con los dientes algo largos: «Es, de lejos, la mejor temporada que hemos tenido hasta ahora, así que viene. Será este año.»

Ahora habría que ver cómo se materializa eso realmente en la programación de Prime Video. Recordemos que la plataforma tiene también pendiente el estreno de 'Neagley', el spin-off protagonizado por Maria Stein y que también debería llegar a lo largo de este año. De hecho, teniendo en cuenta que se rodó antes, lo lógico es que se estrenase incluso antes.

Respecto a la temporada 4 de 'Reacher', está basada en 'Mañana no estás'. El libro de Lee Child arrancaba cuando viajando en metro a altas horas de la madrugada, nuestro protagonista empieza a sospechar que una de las pasajeras que están en el tren es en realidad una terrorista suicida... o al menos cumple con todos los requisitos para serlo.

