Desde que en 2013 Amazon Prime Video se lanzase a hacer series de producción propia, hemos tenido centenares de producciones, valga la redundancia, la mar de peculiares e interesantes y, por supuesto, muy buenas. Pero muchas veces lo mismo nos entra la duda de qué ver o qué no... así que vamos a ponerle algo de solución a eso.

Un catálogo impresionante del que hemos seleccionado las 23 mejores series de Amazon Prime Video. Las "Amazon Original" que más nos han encantado. Desde ficciones con un corte más indie, hasta superproducciones de ciencia ficción hasta algunas de las mejores comedias de los últimos años.

Puedes consultar las que fueron las mejores series que Prime Video estrenó en 2023... y las favoritas de la crítica. Saliendo de la plataforma, estas son las mejores series de Netflix (y las miniseries más destacadas) y las de HBO Max (y sus grandes series limitadas). Además, estas son las mejores series de 2024 y las de la historia.

'Bosch' (2014-2021)

Creada por Eric Overmyer | Reparto: Titus Welliver, Annie Wersching, etc.

Las aventuras de este detective es uno de esos casos de serie de la que poco se habla pero que, a su vez, es realmente buena. La adaptación de las novelas de Michael Connelly se han convertido. inesperadamente, en una de las grandes IPs de Prime Video y que ha generado su propia secuela.

'The Boys' (2019-...)

Creada por Eric Kripke | Reparto: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, etc.

Desde luego, la gran joya de la corona de Prime Video (al menos en cuanto a seguimiento y calidad) es la adaptación de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, con esta mirada a esta "liga de la justicia" corrupta. Sensacional, gamberra y violenta a partes iguales.

'Ellas dan el golpe' (A League of their own, 2022)

Creada por Abbi Jacobson y Will Graham | Reparto: Abbi Jacobson, Chanté Adams, etc

Desde luego, qué pena ver que desde Prime Video decidiesen cancelar esta estupenda serie deportiva. Un reparto ultracarismático que nos conquista episodio a episodio en lo que nos acoge en su equipo de béisbol femenino.

'The Expanse' (2015-2022)

Creada por Mark Fergus y Hawk Osby | Reparto: Steven Strait, Cas Anvar, etc.

Una de las mejores noticias que recibimos los fans de la buena ciencia ficción fue cuando Prime Video anunció el rescate de la adaptación de las novelas de James S.A. Corey. Un relato panorámico de misterio, conspiración y ciencia ficción con un componente político verdaderamente apasionante.

'El ferrocarril subterráneo' (The Underground Railrorad, 2021)

Creada por Barry Jenkins | Reparto: Thuso Mbedu, Joel Edgerto, etc.

Fantástica y tremendamente evocadora miniserie que le da un toque literal (y de realismo mágico) al "ferrocarril subterráneo", la red de abolicionistas que usaban túneles, pasajes secretos y otras rutas para ayudar a los esclavos de escapar hacia la libertad.

'Fleabag' (2016-2019)

Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge

Creo que esta es la primera trampita en este ranking porque, técnicamente, es un "falso original" de Amazon (en realidad es BBC). Phoebe Waller-Bridge firma, simple y llanamente, una de las mejores comedias de lo que llevamos de siglo como una treintañera algo egoísta y desastrosa.

'Forever' (2018)

Creada por Alan Yang y Matt Hubard | Reparto: Fred Armisen y Maya Rundolph

Ya solo con los nombres tanto detrás como delante de las cámaras, esta comedia dramática prometía bastante y, la verdad, es que es una fantástica serie de corte indie sobre, sí, la eternidad y cómo se va erosionando, casi a cámara lenta, el amor. Sencilla pero fascinante a partes iguales.

'Good Omens' (2019-...)

Creada por Neil Gaiman | Reparto: David Tennant, Michael Sheen, etc.

Una divertidísima y fantasiosa adaptación de la novela de Gaiman y Terry Pratchett que no ha hecho más que crecer con su historia de armagedón mal. Un reparto que rebosa carisma, química y simpatía y que nos encandila en su revisión de los ángeles y demonios.

'Homecoming' (2018-2020)

Creada por Eli Horowitz y Micah Bloomberg | Reparto: Julia Robets, Janelle Monáe

Reconozco que no estaba muy seguro de meter esta serie o no, debido a que la primera temporada es estupenda, pero la segunda no tanto. Pero, la verdad sea dicha, lo que nos encontramos en esta serie es un misterio hipnótico que bebe del thriller clásico y le da una nota rara que logra captar nuestro interés.

'Invencible' (Invincible, 2021-...)

Creada por Robert Kirkman

Brutal adaptación del también brutal cómic de superhéroes de Robert Kirkman, Corey Walker y Ryan Ottley. Una pequeña vuelta de tuerca al tropo del héroe adolescente y, también, del legado con la historia de Mark Grayson, el hijo del mayor superhéroe de la Tierra.

'El jurado' (Jury Duty, 2023)

Creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky | Reparto: Ronald Gladden, James Marsden, etc.

Espectacular cámara oculta en forma de falso reality con una cándida persona que cree estar siendo el jurado de un juicio. La inocencia y buena personalidad de Ronald hace que todo funcione a las mil maravillas y queramos, en todo momento, darle un abrazo.

'El hombre en el castillo' (The Man in the High Castle, 2015-2019)

Creada por Frank Spotnitz | Reparto: Alexa Davalos, Ruper Evans, Rufus Sewell, etc.

Una de esas series que va de menos a más es la adaptación de la ucronía de Philip K. Dick que propone una Estados Unidos invadidos por los nazis. Es verdad que este es el típico caso de serie que tiene un bajonazo en su temporada 2, tras la marcha de su creador, pero pronto recupera fuelle en sus ganas de explorar todas las implicaciones de este orden mundial.

'La maravillosa Sra. Maisel' (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017-2023)

Creada por Amy Sherman-Palladino | Reparto: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, etc.

Una de las grandes joyas de la corona de la plataforma es esta divertidísima y magnética (y mágica) exploración de las desventuras de una mujer que persigue su sueño de ser una reconocida cómica.

'Mozart in the Jungle' (2014-2018)

Creada por Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers y Paul Weitz | Reparto: Gael García Bernal, Lola Kirke, Malcolm McDowell, etc.

Junto a 'Transparent', esta fue una de las primeras series en poner en el mapa a Amazon Prime Video en cuanto a su contenido original (ya habían hecho alguna que otra pero no terminaban de despuntar). Antes de 'Tár' y 'Maestro', la ficción nos lleva al microverso de las orquestas sinfónicas, con un tono fresco y bastante interesante.

'Mr. & Mrs. Smith' (2024)

Creada por Donald Glover y Francesca Sloane | Reparto: Donald Glover y Maya Erskine

Es curioso cómo uno puede llegar a sorprenderse por algo que ya de por sí tenía buena pinta (más por los que estaban involucrados que por el aspecto de reboot) y esta versión lo ha dado todo con creces. Una fascinante exploración de una relación de pareja y de trabajo cargada de estrellas invitadas, buena música, acción y comedia.

'La leyenda de Vox Machina' (The Legend of Vox Machina)

Creada por Brandon Auman

Una serie de animación imprescindible para los amantes del rol y, también, a los que les guste la buena aventura de fantasía. Los Critical Role adaptan campañas de Dungeons & Dragons con sus improbables héroes y buenas dosis de violencia y sangre.

'Puro Misisipi' (One Mississippi, 2015-2017)

Creada por Tig Notaro y Diablo Cody | Reparto: Tig Notaro, Noah Harpster y John Rothman

Hay algo encantador en ese subgénero de "regreso a casa/hogar/pueblo" que nos encandila y Tig Notaro nos trajo un ejemplo magnífico con su relato semiautobiográfico de lo que pasó después del peor año de su vida: casi muere, es sometida a una doble mastectomía y su madre muere de cáncer. Tras despedirla, decide quedarse un tiempo en su ciudad natal. Calentita y optimista.

'Reacher' (2022-...)

Creada por Nick Santora | Reparto: Alan Ritchson, etc.

Una parte del catálogo de Prime Video se ha especializado en lo que la crítica estadounidense ha venido a llamar el "Dad TV" (en plan, series de héroes de acción resolviendo cosas a tortazo y tiros) y la adaptación de las novelas de Lee Child es, probablemente, el culmen de esto con una serie espectacular.

'Transparent' (2014-2019)

Creada por Joey Soloway | Reparto: Jeffrey Tambor, Gaby Hoffmann, etc.

Otra de las series que pusieron a Prime en el radar de la crítica es este relato truncado (por el escándalo que protagonizó Jeffrey Tambor) de esta familia y cómo reacciona cuando el padre confiesa que se siente mujer. Una mirada muy personal e íntima de un tema que se aborda con toda su complejidad y tridimensionalidad.

'Undone' (2019-2022)

Creada por Kate Purdy y Raphael Bob-Waksberg | Reparto: Rosa Salazar, Angelique Cabral, etc.

Maravillosa exploración del trauma y reconciliación con uno mismo y con los que rodean a Alma. Una de las series más revolucionarias y sorprendentes de los últimos años, sobre todo si nos referimos a su animación (con rotoscopia).

'Upload' (2020)

Creada por Greg Daniels | Reparto: Robbie Amell, Andy Allo, etc.

Fantástica comedia que propone cierta distopía celestial a través de una empresa que crea un Más allá virtual. Una serie que llegó en un momento curioso, los primeros meses de la pandemia del COVID-19, y que ha resultado ser una buena sátira de lo tecnológico a nivel de 'Black Mirror'.

'A Very English Scandal' (2018)

Creada por Russell T Davies | Reparto: Hugh Grant y Ben Whishaw

Si en Estados Unidos tienen a Ryan Murphy, en Reino Unido tienen a Russell T Davies escribiendo su crónica de lo LGTB y esta miniserie es una buena muestra de ello abordando el escándalo que acabó con la carrera de Jeremy Thorpe, miembro del parlamento británico, al descubrirse que mantenía un affair con un joven.

'ZeroZeroZero' (2020)

Creada por Stefano Sollima, Leonardo Fasoli y Mauricio Katz | Reparto: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, etc.

Otro falso original de la lista es este absorbente drama criminal que nos sumerge en el mundo del narcotráfico y la mafia italiana. Un choque de mundos (la operación a escala internacional vs. "la familia") con un enfoque periodístico y documentalista para ofrecer un retrato panorámico del crimen.

