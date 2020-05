'Upload': el creador de 'The Office' propone un más allá virtual y capitalista en su efectiva comedia para Amazon

Mayo es el mes de Greg Daniels. El creador de la versión norteamericana de 'The Office' ha comenzado este mes con una nueva comedia, 'Upload', para Amazon Prime Video y lo concluirá con 'Space Force', que Netflix estrenará el 29. Dos comedias que son bien distintas entre sí. De hecho la primera que hemos visto nos propone una nueva vida más allá de la muerte.

En 'Upload' seguimos la historia de Nathan (Robbie Amell), un informático que después de un accidente de coche autónomo, se ve teniendo que decidir rápidamente "descargarse" (no sé por qué lo traducen así cuando en todo momento hablan de upload) en Lakeview, un más allá virtual de lujo pagado por su novia Ingrid (Allega Edwards).

Nathan tendrá que acostumbrarse a esta nueva vida junto con su "ángel" Nora (Andy Allo) en una relación que va trascendiendo lo profesional. Además, tenemos una trama de conspiración en torno a la muerte de éste, cuyo trabajo en una versión libre y democratizada de la tecnología de "subida" a un más allá virtual, podría haber sido el motivo de un atentado.

El regreso de Greg Daniels

Me resulta interesante ver cómo en este mes de mayo tenemos dos proyectos de alto perfil de Greg Daniels. El guionista ha estado prácticamente fuera de la escena grande desde la genial 'Parks and Recreation' (de la cual pudimos ver hace poco un estupendo reencuentro solidario).

Hace un par de años estrenó como productor para TBS 'People of Earth' pero en todo este tiempo no ha vuelto a "primera división". De hecho, según comunica en una carta para la prensa, esta nueva serie le ha llevado seis años de su vida... y la idea le vino mientras escribía en 'SNL' hace décadas.

Trayectoria que parece contrapuesta a la de su socio Michael Schur, quien ha ido encadenando éxito tras éxito desde tiempos de 'The Office': 'Parks and Recreation', 'Brooklyn Nine-Nine' y 'The Good Place'. Es esta última, de hecho, con la que más parecido podemos encontrar en 'Upload' en este tratamiento de la vida después de la muerte.

También se nota la "escuela" y veteranía de Daniels a la hora de presentar situaciones absurdas, de mezclar y referenciar marcas en este futuro (Oscar Meyer Intel) y otros gags visuales y visibles (algunos más sutiles que otros) que lleva haciendo desde su época en 'Los Simpson'.

El capitalismo del cielo

Lo interesante de 'Upload' es cómo retrata este mundo virtual. Como no podía ser de otra forma en nuestra sociedad, estamos ante la capitalización del paraíso. Lake View es el capitalismo aplicado al más allá con un modelo de suscripción según lo que estés dispuesto a pagar y, además, buenos extras (el minibar de tu suite, por ejemplo).

Los pobres están condenados o bien a arriesgarse a ver si existe de verdad vida después de la muerte o a pagar lo mínimo mes a mes en un más allá deprimente. A lo largo de sus diez episodios esto se recalca (y machaca) una y otra vez sin profundizar (estamos en una comedia primeriza, al fin y al cabo).

Personalmente a la hora de explorar el tema me resulta más estimulante las discusiones entre Nora y su padre, quien es reticente a ser "descargado" porque tiene la esperanza de poder vivir en el más allá religioso/espiritual con su mujer. Con los antecedentes "celestiales" de 'The Good Place' y 'Forever' relativamente recientes, resulta algo decepcionante que 'Upload' no logre ser más inquieta sobre estos dilemas.

Sin embargo, como comedia es completamente efectiva. A lo mejor tarda en conseguir las carcajadas que nos gustarían, pero logra divertir a lo largo de sus episodios con un humor sencillo que navega por un espectro de subgéneros con bastante acierto.