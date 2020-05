'Parks and Recreation' nos alegra el corazón con una divertida reunión para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus

El encierro por el coronavirus está dando pie a multitud de reuniones del reparto de algunas de nuestras series y películas favoritas de los últimos años. En el caso de ‘Parks and Recreation’ quisieron llevarlo un paso más allá y todos los actores recuperaron a los personajes de Pawnee que conquistaron a millones de espectadores entre 2009 y 2015, años de emisión de esta estupenda comedia creada por Greg Daniels y Michael Schur.

Obviamente, existía una limitación muy grande por el hecho de que ninguno de ellos podía abandonar su domicilio, pero a cambio se contó con la participación de varios guionistas de la serie. El resultado está claro que se queda lejos del nivel de los mejores episodios de ‘Parks and Recreation’, pero sí que fue como asistir a una reunión de amigos a los que no sabías que echabas tantísimo de menos, una dosis de alegría y optimismo que vienen muy bien en los tiempo que corren.

You thought we would come back without Bobby Newport? Knope. 😉 Together with @StateFarm and @subaru_usa, we're helping raise money for @FeedingAmerica. 🌳❤️ Join us! https://t.co/YuyWBTYmrH pic.twitter.com/qCH44VCwsx