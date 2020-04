'Parks and Recreation' regresa para un episodio especial con fines benéficos por el coronavirus

NBC ha anunciado el regreso de 'Parks and Recreation' con un episodio especial que se emitirá el próximo 30 de abril. El capítulo se ha realizado con fines benéficos en plena pandemia y está guionizado, es decir, que volveremos a ver a nuestros habitantes favoritos de Pawnee.

Será un especial de 30 minutos en el que está confirmada la participación de Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir y Retta, dejando abierta la posibilidad a que otros viejos conocidos también se dejen ver. Michael Schur, cocreador de la serie, recuerda así el proceso para dar forma al capítulo:

Leslie Knope wants to let you in on a secret... On April 30, #ParksAndRec is returning to NBC for “A Parks and Recreation Special”. Our workplace proximity associates, along with our neighbors at @StateFarm, are raising money for @FeedingAmerica. Join us! https://t.co/YuyWBTYmrH pic.twitter.com/ZId6Lq3rkJ