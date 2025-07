'La Odisea' es el Eras Tour de Christopher Nolan. Sus entradas se han puesto a la venta un año antes de su estreno y ya se revenden a precios desorbitados

Hoy, 17 de julio de 2025, queda un año exactamente para que se estrene en cines la que, sin duda alguna, es una de las películas más esperadas del próximo curso cinematográfico. Esta no es otra que 'La Odisea' de Christopher Nolan, adaptación del legendario poema épico que está desatando pasiones desde que comenzaron a anunciarse los primeros nombres de su estelar reparto y que ya ha batido un récord antes incluso de concluir su rodaje.

Si pensabas que eso de vender entradas con una anticipación casi absurda era sólo cosa de la industria musical y de artistas del momento como Bad Bunny o Blackpink —no he conseguido tickets para ninguno de los dos y aún tengo resquemor, lo siento— estabas muy equivocado, porque el director británico y la gente de Universal han decidido poner a la venta las localidades para ver en IMAX 70mm su potencial bombazo la friolera de doce meses antes del lanzamiento.

No se podía saber

Esta es la primera vez en la historia que las entradas para la proyección de un largometraje se venden con tantísima antelación, y la maniobra parece obedecer a un claro intento por parte del estudio responsable de replicar el éxito arrollador que tuvo 'Oppenheimer' tras trascender —con no poca ayuda de la 'Barbie' de Greta Gerwig'— su condición de película para convertirse en un fenómeno pop. Y si lo hace rascando una buena suma en su formato IMAX 70mm, que supuso un 20% de la recaudación total del biopic sobre el padre de la bomba atómica, mejor que mejor.

El problema de todo esto es que, como cabría esperar, los especuladores no han tardado en hacer de las suyas. Tal y como ha quedado recogido en un hilo de Reddit, las entradas para 'La Odisea' se vendieron íntegramente de forma casi automática para, a los pocos minutos, aparecer en plataformas de compraventa como eBay a precios desorbitados. No se podía saber.

En el propio hilo, un usuario ha colgado una captura en la que se vende un ticket para el estreno, cuyo precio oficial es de 25 dólares. por 32 dólares a los que habría que sumar otros 30 de envío —de un archivo digital, no lo olvidemos—. No hace falta bucear demasiado más por la red para encontrarnos pujas con precios de partida de 150 dólares y otras, ya con personas interesadas, se sitúan en los 100 dólares. ¿Es esto el Eras Tour de Taylor Swift? Pues no, pero podría serlo fácilmente.

Por mi parte, no puedo más que lamentar que en España no tengamos instalaciones para poder disfrutar de 'La Odisea' en el formato en el que se ha concebido y que la convierte en la primera película de la historia en ser rodada íntegramente en IMAX —probablemente, para desgracia de la espalda de Hoyte Van Hoytema, que se está ganando a pulso el título de forzudo oficial de la industria del cine—.

El 17 de julio de 2026 —sí, en 365 días—, podremos echarle el guante a 'La Odisea' y comprobar si el hype está justificado. Por lo pronto, vamos a encender una velita para impedir que estos "estrenos evento" no se conviertan en tónica habitual y las salas de cine descubran la triquiñuela del "precio dinámico" que tantas alegrías está dando al bolsillo de Ticketmaster.

