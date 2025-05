Un simple accidente que agita infiernos personales. La película que ha ganado Cannes 2025 es una poderosa fábula sobre la venganza

Lo tenemos asumido como algo normal, pero creo que no deja de ser absurdo que un festival de cine o de cualquier otra rama artística, donde se celebra la creación y se reivindican las voces únicas de los autores, se convierta en un concurso que acaba con vencedores y perdedores. Tras la 78ª edición del Festival de Cannes, lo que queda es otro puñado de obras ganadoras que podrán venderse mejor con el sello del éxito.

Claro, tras toda la fachada de discursos bonitos y palabras importantes, nadie olvida que el cine también es un negocio. Y los premios pueden ayudar a ganar o perder dinero. Pero debemos considerar igualmente el satisfacción personal; la alegría o el orgullo que sentimos todos desde niños cuando ganamos algo tras un trabajo bien hecho. Sobre todo, si se comparte con un equipo, con compañeros.

En mi episodio favorito de 'The Studio' (la gran comedia del año) se habla de la importancia de los premios de la industria del cine y se refleja tanto la hipocresía de aquellos que eligen rechazar públicamente la competición, como la necesidad de quienes ansían el reconocimiento de su sector, de su gente. En definitiva, una validación de la expresión artística. Jafar Panahi ha recibido la Palma de Oro a la mejor película de Cannes 2025 por el veredicto de un jurado de cineastas. Si yo hubiera estado ahí, también habría votado su película.

Cine de resistencia que, además, entretiene y emociona

La ganadora de Cannes, 'A Simple Accident' (o "Un simple accidente"), presenta a un grupo de personajes atrapados por una situación violenta y un dilema moral. La historia arranca con el "accidente" al que se refiere el título, con una familia en coche y una avería que obliga a detener el viaje. En esa pausa comienza una sorprendente cadena de acontecimientos y decisiones cada vez más graves, hasta llegar a un clímax impresionante, tan cargado de tensión que deja al espectador al borde del asiento aguantando la respiración.

La película es una poderosa fábula sobre la venganza que asombra por la sencillez de su narrativa. Por la habilidad de su director para construir una película tan ingeniosa, emocionante y profunda con recursos tan limitados. Un puñado de actores y una furgoneta. No necesita más este señor, que además tiene un gran sentido del humor y lo usa en sus historias.

'A Simple Accident' es un film realista, de puesta en escena sencilla y similar al documental, donde se incluyen ingeniosas situaciones cómicas derivadas de la acción en un entorno tan peculiar con normas tan absurdas. 'A Simple Accident' es un dramón de intriga, pero también tiene momentos divertidísimos, de carcajada.

Y es que Panahi hace cine social y de resistencia, un cine relevante, pero es mucho más que eso. No se queda en la denuncia o el discurso político sino que construye un relato eficaz que engancha de principio a fin con un uso magistral del drama y el suspense, con personajes creíbles enfrentados a conflictos terribles. Entretiene al público mientras refleja su punto de vista sobre algunos aspectos muy turbios de la vida cotidiana en Irán. Por eso es un maestro del cine.

Nacido en Mianeh hace 64 años, Jafar Panahi es uno de los cineastas iraníes más famosos y influyentes de las últimas décadas, no sólo por su trabajo sino también por su lucha constante con las autoridades de su país. Ha estado en prisión, bajo arresto domiciliario, le prohibieron viajar fuera de Irán, le prohibieron hacer cine. En definitiva, han intentado callarle, censurar su cine. No es el único cineasta iraní que ha sufrido esta persecución, claro; Mohammad Rasoulof tuvo que refugiarse en Alemania tras su última película, 'La semilla de la higuera sagrada', por cierto, también presentada en Cannes.

'A Simple Accident', la última joya del cine iraní

De hecho, Panahi reveló en Cannes que el coguionista de su nueva película está encarcelado ahora mismo. Es una parte de la realidad que se vive en Irán, la falta real de libertad, y es uno de los grandes temas de los que habla Panahi y otros de sus compatriotas en sus películas. De este modo, 'A Simple Accident' puede considerarse la última pieza en un gran mosaico de películas que retratan la vida en Irán y que estaría formado por toda la filmografía de Panahi junto a la de Rasoulof, la de Asghar Farhadi o la de Saeed Roustaee, entre otros autores que se niegan a rendirse y silenciar su obra.

Si te interesa, pero no tanto como para hacer maratón de películas iraníes, recomiendo ver 'La ley de Teherán' (2019) y 'La vida de los demás' ('There is no evil', 2020), en primer lugar porque son grandes películas accesibles para cualquier público pero también porque aportan un contexto que puede ayudar a entender mejor y disfrutar más la última triunfadora de Cannes. Sobre todo, 'La vida de los demás' formaría un programa doble perfecto con 'A Simple Accident', que en cierto modo podría ser como un capítulo más de la impactante antología de Rasoulof.

Con todo esto no pretendo decir ni que la película no se entienda perfectamente o que el espectador necesite hacer tareas antes de verla, ni mucho menos. La película funciona de maravilla; ha conquistado Cannes y no creo que todos los miembros del jurado sean expertos en Irán y su cine. Pero sí pienso que puede ser útil llegar a esta película con algo de contexto porque algunas de las cosas que muestra pueden resultar tan disparatadas e increíbles que, quizá, impidan conectar del todo con el tremendo thriller cotidiano que ha creado Panahi.

Puede sonar exagerado pero creo que 'A Simple Accident' tiene uno de los finales más increíbles que he visto en mi vida. Un final que quizá cause frustración o decepción a parte del público que prefiera las cosas más claras, pero me parece coherente con el cine de Panahi y un cierre brillante para esta historia, porque deja que el espectador rellene los huecos y lo interprete a su manera, como lo sienta más lógico. El director nos pregunta directamente qué haríamos nosotros, qué pensamos que se tendría que haber hecho, completa su reflexión en la cabeza de cada espectador.

Volviendo al inicio, no pienso que haya una mejor película de Cannes ni que tenga mucho sentido hablar de mejores o peores así en general; creo que sólo cabe hablar desde un punto de vista muy personal sobre las obras favoritas de cada uno, las que nos han llegado con más fuerza. Así que, honestamente, 'A Simple Accident' no es mi película favorita de esta edición, igual que 'Anora' no lo fue el año pasado (y me gustó mucho), pero tengo claro que el jurado de Cannes ha vuelto a acertar con la Palma de Oro.

