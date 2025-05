Las 7 mejores películas del Festival de Cannes 2025

Tras 11 jornadas intensas de cine, 45 películas vistas, sorpresas y decepciones, flechazos, dormir muy poco, correr mucho para llegar a las proyecciones con la lengua quemada de café hirviendo, horas perdidas esperando pacientemente de pie en todas partes (en la cola del cine, del café o del cuarto de baño), y un palmarés que ha dejado triunfadores y perdedores, echo la vista atrás un año más en busca de las mejores películas del Festival de Cannes.

Cannes 2025, una cosecha flojita

Lamentablemente, la edición 78º de Cannes no ha tenido tantos peliculones como esperábamos cuando se anunció la programación. Nos deja una selección de un nivel bastante flojo, sobre todo en comparación con lo que vimos el año pasado. Sólo me cautivaron 7 de los 20 títulos a competición por la Palma de Oro que pude ver (me perdí 2 que programaron para la tarde del penúltimo día del festival, en una de esas decisiones incomprensibles tan típicas de Cannes) y no vi nada que me encantase en las secciones paralelas o esos estrenos fuera de concurso que parecen incluidos por compromiso o por favores.

Puede ser culpa del festival, que quizá no han estado muy finos con la selección, o siendo más pesimistas, que la cosecha de este año no da para más, puede que tengamos que aceptar que los artistas no siempre están inspirados, y buscar las películas más interesantes lejos del cine de autor que suele llenar los festivales. Que eso también es recomendable y sano, además de útil para tener una perspectiva relevante del cine.

En todo caso, no es prudente afirmar nada con rotundidad nada más acabar Cannes, porque las sensaciones pueden cambiar más adelante, cuando tengamos más películas para comparar o la oportunidad de revisar y reflexionar con más calma sobre todo lo que hemos visto. Porque tenemos la necesidad de opinar con rapidez, de sentenciar lo antes posible, pero muchas de las películas que hemos visto en Cannes no son de consumo rápido. Merecen más de un visionado y una valoración reposada.

Luego están cuestiones cómo las circunstancias en las que hemos visto esas películas. Uno se va a acostumbrando a lidiar mejor con distracciones habituales como la gente que se levanta de la butaca durante una proyección (a veces sólo aguantan unos minutos, como si la única razón para ir fuera validar el ticket electrónico) o las constantes pantallas de los teléfonos móviles alumbrando en diferentes puntos de la sala, los ronquidos del señor de al lado o esa persona altísima o de enorme cabeza sentada delante que te bloquea los subtítulos... por no hablar del cansancio que va arrastrando uno con el paso de los días.

Pero vamos ya al tema por el que posiblemente has entrado a leer, la selección de los títulos que más me han gustado de Cannes 2025 (como en el año 2021 de 'Titane', el 2022 de 'El triángulo de la tristeza', el 2023 de 'Anatomía de una caída' o el 2024 de 'Anora'). Esta vez he querido hacer algo un poco distinto y he puesto mis películas favoritas en orden, con una nota para que quede más claro mi ranking de la 78ª edición del Festival de Cannes.

Las 7 joyas de Cannes 2025

En Espinof | Scarlett Johansson se estrena como directora con una emotiva película construida en torno a la adorable June Squibb: 'Eleanor the Great' | Cannes 2025

En Espinof | Wes Anderson nos intenta colar lo mismo de siempre con otro envoltorio. 'La trama fenicia' se salva gracias a un increíble reparto | Cannes 2025