Cannes es el mayor escaparate de cine del mundo. Pero en su programación de 2025 hay tantos bombazos como petardazos

Terminó el suspense en torno a la programación oficial de Cannes 2025. El delegado general Thierry Frémaux y la presidenta Iris Knobloch se han ocupado de anunciar la selección de películas que se estrenarán en la esperada 78ª edición del festival de cine más importante del mundo, y entre las que se encuentran los títulos que aspiran a la codiciada Palma de Oro. El certamen empezará el próximo 13 de mayo y acabará el día 24 del mismo mes.

Una edición histórica para el cine español

Entre los autores que compiten este año destacan nombres tan conocidos internacionalmente como Ari Aster, Julia Ducournau, Richard Linklater, Wes Anderson o Scarlett Johansson (con su debut como directora) y hay una extraordinaria noticia para el cine español: Carla Simón y Óliver Laxe están entre los elegidos de este año. Es la segunda vez en toda la historia que dos cineastas españoles compiten por la Palma de Oro en la misma edición. Una gran alegría para compensar el poco cariño del festival hacia los realizadores españoles en los últimos años, donde parecía que estaban reservados para secciones paralelas y estrenos fuera de concurso.

Pero lo más bonito de este anuncio es que Cannes no ha elegido a dos cineastas veteranos que ya lo han ganado todo, nombres "obligatorios" como podrían ser maestros como Pedro Almodóvar o Víctor Erice (con todos los respetos para estas dos leyendas vivas del cine), sino que los nuevos candidatos a la Palma de Oro son dos de los mayores talentos que todavía están construyendo y consolidando su carrera, dando las primeras alegras para la industria española, con sólo tres películas en el caso de Simón (38 años) y cuatro en el caso de Laxe (42 años). Que no son dos descubrimientos de ahora de Cannes ni muchísimo menos, pero tienen mucha carrera por delante y este salto es tremendo. En definitiva, Cannes acaba de elevar a estos dos cineastas a la altura de los más relevantes del panorama mundial.

Porque a Cannes es el gran escaparate del cine internacional, donde se ven las películas más destacadas del año. Es donde todo el mundo quiere presentar sus nuevas obras. Donde se juntan los cineastas realmente relevantes en el mundo actual. Por eso, la lista que se ha anunciado hoy resulta tan estimulante pero, al mismo tiempo, deja algunas decepciones. Ante todo porque vuelve a dejar en evidencia uno de los mayores puntos flacos del festival, y que ya apuntaba antes: la presencia de nombres que parecen fijos en el festival, hagan lo que hagan, por reputación, por jugadas del negocio que también es parte del cine, o simplemente por favoritismos, cuestiones personales de los que toman estas decisiones. Al final, estamos hablando de arte, no es una competición objetiva.

Entre autores y estrellas

Es absolutamente comprensible que Cannes quiera tener a todos los directores importantes y los invite, claro. A mí lo que me sorprende y lo que me hace cuestionar el criterio de los que seleccionan es que haya directores que, a estas alturas, ya lo han dicho todo en su carrera, sabemos lo que van a hacer y no nos van a sorprender, y sin embargo, vuelven a competir junto a otros de mirada más fresca, que todavía llevan pocas películas a sus espaldas, y a los que competir por la Palma de Oro puede suponer la plataforma definitiva para confirmar el lugar que merece como autor. Que vuelvan "los de siempre" es aburrido. Creo que huele a rancio y se presta más a un cachondeo que no encaja con el prestigio ni la importancia del festival.

Por cierto, hasta hoy había pocas cosas seguras. Juliette Binoche será la presidenta del jurado, donde está el español Rodrigo Sorogoyen. Robert de Niro va a recibir un premio honorífico de homenaje a su carrera y Tom Cruise volverá a la Croisette para presentar su nuevo blockbuster, la continuación de 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal' y que en teoría pone punto y final a las aventuras de Ethan Hunt. Dos colosos del cine estadounidense para asegurarse de que Cannes da que hablar en todo el mundo. Por cierto, otro icono de la industria de Estados Unidos, Spike Lee, ha anunciado que también estará en Cannes para presentar su última película junto a otro grande, Denzel Washington. Sin embargo, lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram, no aparece en la lista oficial que ha distribuido el festival. Suelen guardarse sorpresas para más adelante, así que todo apunta que Lee ha vuelto a hacernos spoiler, como aquella vez que anunció la Palma de Oro para 'Titane' antes de tiempo. Quizá era una broma. Como que los hermanos Dardenne vuelvan a competir otra vez. Me caen bien, pero tenía que decirlo.

"Buenos días. ¿Qué tal? La nueva película de Spike Lee, 'Highest 2 Lowest', protagonizada por mi hermano Denzel Washington, ha sido invitada al Festival internacional de cine de Cannes 2025 (en la categoría de Fuera de Competición)."





Las películas de Cannes 2025





COMPETICIÓN

'Alpha', de Julie Ducournau

'Dossier 137', de Dominik Moll

'The Eagles of the Republic', de Tarik Saleh

'Eddington', de Ari Aster

'Fuori', de Mario Martone

'The History of Sound', de Oliver Hermanus

'La Petite Derniere', de Hafsia Herzi

'The Mastermind', de Kelly Reichardt

'Nouvelle Vague', de Richard Linklater

'The Phoenician Scheme', de Wes Anderson

'Renoir', de Chie Hayakawa

'Romería', de Carla Simón

'The Secret Agent', de Kleber Mendonça Filho

'Sentimental Value', de Joachim Trier

'A Simple Accident', de Jafar Panahi

'Sirat', de Oliver Laxe

'Sound of Falling', de Mascha Schilinski

'Two Prosecutors', de Sergei Loznitsa

'Young Mothers', de Jean-Pierre y Luc Dardenne

FUERA DE COMPETICIÓN

'Leave One Day' ('Partir un jour'), de Amélie Bonnin - película de apertura de esta 78ª edición de Cannes

'Mission: Impossible – The Final Reckoning', de Christopher McQuarrie

'Colours of Time', de Cedric Klapisch

'The Richest Woman in the World', de Thierry Klifa

'Vie Privée', de Rebecca Zlotowski

¿'Highest 2 Lowest', de Spike Lee? (por confirmar)

UN CERTAIN REGARD

'Aisha Can’t Fly Away', de Morad Mostafa

'Eleanor the Great', de Scarlett Johansson

'Heads or Tails?', de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

'Homebound', de Neeraj Ghaywan

'Karavan', de Zuzana Kirchnerová

'L’inconnu de la Grande Arche', de Stéphane Demoustier

'The Last One for the Road', de Francesco Sossai

'Meteors', de Hubert Charuel

'My Father’s Shadow', de Akinola Davies Jr

'The Mysterious Gaze of the Flamingo', de Diego Céspedes

'Once Upon A Time In Gaza', de Tarzan Nasser y Arab Nasser

'A Pale View of the Hills', de Kei Ishikawa

'Pillion', de Harry Lighton

'The Plague', de Charlie Polinger

'Promised Sky', de Erige Sehiri

'Urchin', de Harris Dickinson

SPECIAL SCREENINGS

'Bono: Stories of Surrender', de Andrew Dominik

'The Magnificent Life of Marcel Pagnol', de Sylvain Chomet

'Tell Her I Love Her', de Romane Bohringer

MIDNIGHT SCREENINGS

'Dalloway', de Yann Gozlan

'Exit 8', de Kawamura Genki

'Songs of the Neon Night', de Juno Mak

CANNES PREMIERE

'Amrum', de Fatih Akin

'Connemara', de Alex Lutz

'The Disappearance of Josef Mengele', de Kirill Serebrennikov

'Orwell: 2+2=5', de Raoul Peck

'Splitsville', de Michael Angelo Covino

'The Wave' ('La ola'), de Sebastián Lelio

