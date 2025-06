"¡Me gustó!" Spielberg nunca ve sus películas, pero ha hecho una excepción con uno de sus mayores clásicos por su aniversario

Este pasado 20 de junio se celebró el cincuenta aniversario del estreno original de 'Tiburón'. La película antagonizada por el temible escualo marcó la historia del blockbuster moderno tal y como lo conocemos, e hizo a todos los espectadores temer el océano durante una buena temporada.

Probablemente entre las personas menos impresionadas con la película está su propio director. Steven Spielberg no ha tenido problemas en ponerle pegas todos estos años, de sus dudas iniciales con la banda sonora a cambios de última hora de escenas que no encajaban. Spielberg es uno de eso directores críticos con su trabajo que cuando termina una película prefiere no volver a verla.

Superando un rodaje pesadillesco

Aun así, la efeméride de una de sus obras más aclamadas le llevó a hacer una excepción. En la reciente inauguración del Steven Spielberg Theater, un cine que Universal ha abierto en Universal Studios en su conmemoración, el director le contaba a Deadline que quería averiguar si era capaz de disfrutar 'Tiburón' como mero espectador.

"No veo mis películas, pero estaba solo, nadie estaba conmigo, y puse una muy buena copia de Tiburón en el 20 de junio. Quería ver la película en el día que originalmente se estrenó en 1975, y ver si podía verla hasta el final sin revivir las pesadillas de hacer la película. Tengo que decir que para cuando llegué al final era la primera vez que vi Tiburón como audiencia, no como cineasta."

El rodaje de 'Tiburón' está considerado el más infernal en toda su carrera. A las complicaciones imprevisibles de rodar en el mar se le sumó una producción que superó por mucho las expectativas del aún joven cineasta, inflando el presupuesto, dilatando el rodaje y lidiando con un tiburón mecánico que no terminaba de funcionar como querían.

No solo logró superar esa barrera, sino que parece que también le mereció la pena como visionado. En respuesta a la pregunta de qué le pareció la película, Spielberg responde con un escueto pero entusiasta "¡Me gustó!", el director tampoco suele cantar alabanzas con sus producciones, aunque en los últimos tiempos sí ha admitido que considera 'La lista de Schindler' su mejor trabajo como cineasta.

Antes de la llegada de grandes sagas como Indiana Jones y Parque Jurásico, Spielberg ya consiguió un éxito de masas con Tiburón, con Universal queriendo sacar tajada con hasta tres secuelas, de las cuales quiso encargarse al menos de la segunda antes de que el estudio descartara su idea.

En Espinof | Quentin Tarantino no quedó nada satisfecho con una de las películas más populares de Steven Spielberg: "Me parece muy aburrida"

En Espinof | El final original de 'Regreso al futuro' se cambió para ahorrar dinero. Steven Spielberg lo reutilizó 19 años después