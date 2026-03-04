Cómo la arquitectura brutalista de México logró llevarnos a Marte en un clásico de la ciencia ficción moderna: 'Desafío total' ('Total Recall')

Aunque últimamente se han relajado bastante con lo que terminó convirtiéndose —y con razón— en un meme, hubo una larga temporada en la que Hollywood creyó a ciencia cierta que la mejor forma para representar México en la gran pantalla era poner un filtro tobacco delante de la lente e inundar la imagen de tonalidades amarillentas, anaranjadas y marrones.

Marte, con M de México

Curiosamente, para representar el planeta Marte en 'Desafío total' ('Total Recall', o 'El vengador del futuro' en Hispanoamérica), lo que hicieron Paul Verhoeven y su director de fotografía Jost Vacano —y el resto del equipo, claro está— no fue usar un filtro rojo y pasar a otra cosa, sino desplazarse hasta México para extraer oro de su arquitectura brutalista, con edificaciones construidas entre las décadas de los 60 y los 90 que no fueron sometidas a prácticamente ninguna modificación por parte del equipo de diseño de producicón.

Además de los estudios Churubusco de la Ciudad de México, algunas de las localizaciones reales que se aprovecharon para filmar la aventura marciana protagonizada por Arnold Schwarzenegger fueron las oficinas generales del Infonavit —el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda—, el edificio del Heróico Colegio Militar o la Glorieta de los Insurgentes. No obstante, entre todas ellas, destaca una muy concreta.

Estas no es otra que la estación Chabacano del metro de Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Probablemente, el escenario del largometraje más reconocido por los espectadores mexicanos debido a su enorme afluencia y a sus característicos pasillos. Vamos, una suerte de equivalente al asfixiante e icónico pasillo del transbordo entre la L3 y la L4 de la estación de Pg. de Gràcia del metro de Barcelona.

No obstante, pese a las bondades arquitectónicas de CDMX, el rodaje en tierras mexicanas no fue plato de buen gusto para el director Paul Verhoeven, que en una entrevista con Filmcomment confesó que la experiencia fue mucho más dura que la de 'Robocop'.

La situación en México era muy dura. Te ponías enfermo todo el tiempo. Y, por supuesto, era una película mucho más difícil. Había tomas, en muchos niveles técnicos, que no había hecho jamás. Cosas de retroproyección, de pantalla azul. Cosas de efectos especiales, que suelen matar la espontaneidad porque tienen que ser muy precisos. Además, hubo que crear todo el entorno, porque la película se desarrolla en Marte y, por supuesto... ¡no podemos filmar allí!

¿Cómo lidiaron con las enfermedades? La solución fue fácil para el resto de miembros del rodaje, aunque no para él. Eso sí, pese a las dificultades, el holandés afirmó que repetiría sin pensarlo.

Algunos simplemente yéndose a casa y quedándose en la cama. Como director, por supuesto, eso es muy difícil; detiene el rodaje. Sin embargo, volvería a México. De hecho, Ed Pressman me propuso hacer una película sobre Cortés. Muy cara: 60 millones de dólares... Quizás el siguiente paso después de la ciencia ficción sea volver a la historia.

En esta publicación de Edgar LeEs en la cuenta de Facebook Historic Film Locations pueden verse una serie de interesantísimas comparativas entre las localizaciones reales y la representación de las mismas en 'Desafío Total'. Desde luego, un documento fantástico para comprobar hasta qué punto influyó México en la traslación del planeta rojo a la gran pantalla.

