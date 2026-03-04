Tenía dudas con la nueva serie de Guy Ritchie, pero 'El joven Sherlock' me ha convencido. La nueva versión del detective es desenfadada y muy entretenida

Por lo que se ve, Guy Ritchie está cogiendo el gusto de meterse a montar series de televisión de universos que ya ha tocado. Ahí tenemos la 'The Gentlemen' de Netflix, spin-off de su 'Señores de la mafia' y ahora regresa una década larga después a un icónico personaje que ya adaptó notablemente: Sherlock Holmes.

Claro, debemos aclarar que más allá de la dirección de los primeros episodios, las funciones de Ritchie con 'El joven Sherlock' (Young Sherlock), serie que acaba de estrenar Prime Video se limitan (como si fuera poco trabajo) a la producción ejecutiva, dejando las labores de desarrollo y showrunner en manos de Matthew Parkhill. Sin embargo, se nota y mucho su trabajo, para lo bueno y para lo malo.

Como él no hay otro igual

Ambientado en Oxford unos cuantos años antes de que Sherlock Holmes fuera una eminencia detectivesca, la serie nos lleva al misterioso robo de un incunable de la biblioteca de la universidad. Dispuesto a limpiar su nombre, Sherlock empieza a investigar descubriendo que el robo puede ser solo una distracción para algo más. De hecho, que no os engañen los títulos de los episodios (todos disponibles ya en la plataforma), ya que estamos ante el mismo misterio.

Un misterio, si bien entretenido y deja bastante claro desde el comienzo que hay cierta conspiración, que va dejando una buena ristra de interrogantes en el espectador. Interrogantes más en el sentido de la perplejidad que va dejando algunas cosas en el desarrollo de la serie. No quiero meterme en spoilers pero cuando la respuesta a "¿de qué ha servido esta acción?" no se da, esto dice, a mi juicio, que no el guion no está del todo encajado.

Esto unido a ese retrato de Holmes como alguien tan genial e inteligente como paradójicamente con menos luces de lo que uno pudiera esperar (más por las decisiones que toma que por sus deducciones) hace que parte de la serie se mueva en cierto equilibrio entre lo divertido y lo estúpido. Esto se traduce en que, efectivamente, la serie es desenfadada y altamente entretenida pero las costuras pueden echar para atrás.

Tampoco es que sea un no parar. A veces la serie debe parar un poco para adentrarse en la tragedia que marca a la familia Holmes y que se nos muestra (en una escena extrañamente realizada aun para ser una ensoñación) en la primera escena. Esto se convertirá en algo especialmente relevante pasando el ecuador de la temporada, momento en el que el misterio que hemos estado siguiendo durante episodios pasa a un segundo plano.

Todo esto funciona gracias, sobre todo, a que la dinámica entre los personajes funciona muy bien. Casi de la manga, tenemos un colegueo imprevisto entre Sherlock y Moriarty y las interacciones entre ambos o las disputas con Mycroft logran que no prestes demasiada atención a las leves torpezas del guion.

Así que, si me lo preguntáis a mí, yo estoy bastante a favor. Por comparar un poco entre algunas de las últimas adaptaciones del personaje, estaríamos a medio camino entre lo solemne y enrevesado de 'Sherlock' y lo que ya vimos en las películas de Guy Ritchie.

A ratos intrigante, a ratos simplemente entretenida, creo que 'El joven Sherlock' no reinventa al personaje pero sí que ofrece una buena dosis de misterio y asesinato capaz de hacer que vayas viendo episodio a episodio sin que te des casi cuenta.

