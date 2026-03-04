Me encanta la saga 'Gru, mi villano favorito', pero este cambio en la nueva película de 'Los Minions' me hace sentir muy triste

A veces la nostalgia se apodera de nosotros. Puede ser algo bueno, porque nos permite volver a disfrutar de nuestras películas y series preferidas y guardarles un cariño especial, pero también nos crea cierto apego con personajes que damos por hecho que estarán ahí siempre. Es lo que me ha pasado en cierto modo con los minions protagonistas de la saga de 'Gru, mi villano favorito' y con las películas que ellos protagonizan.

Durante años, los tres minions protagonistas -con sus personalidades bien diferenciadas- se convirtieron en el alma gamberra y adorable de la saga. Sin apenas diálogos comprensibles, han conseguido robarnos el corazón y, por eso enterarme de que en 'Minions & Monsters' habrá un relevo en el trío principal me ha dejado un regusto agridulce.

Duele decir adiós

Entiendo este cambio desde el punto de vista creativo y comercial, porque renovar es evolucionar y a veces es necesario apostar por un cambio para seguir avanzando. Pero eso no impide que me invada cierta tristeza, sobre todo porque Bob, el más tierno, inocente y adorable -y mi preferido de los tres- no estará en primera línea esta vez.

Bob no era el líder ni el más valiente, pero sí el más entrañable. Su mirada enorme, su entusiasmo infantil y esa capacidad de convertir cualquier desastre en algo adorable lo hicieron inolvidable. Era el corazón del grupo, el contrapunto perfecto al caos que lo rodeaba.

Sin embargo, también es cierto que el cambio de protagonistas puede ser una jugada inteligente. Las franquicias largas necesitan aire fresco para no repetirse, y dar paso a nuevos minions podría abrir caminos narrativos distintos. A nivel de saga, quizá sea lo mejor para evitar la sensación de estar viendo siempre la misma película.

Aun así, cuesta no sentir que se pierde algo especial. Bob representaba esa chispa de ternura que equilibraba el humor más disparatado del universo nacido en la saga y se le echará de menos.

Por eso intentaré quedarme con lo positivo, porque si algo ha demostrado la saga es que sabe reinventarse sin perder su esencia. Puede que los nuevos protagonistas sorprendan y terminen conquistándonos también. Habrá que esperar para saberlo.

