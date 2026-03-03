El nuevo thriller número 1 de Netflix en 26 países: la película de suspense que arrasa con 7 millones de visualizaciones en 3 días

Netflix ofrece cada martes datos concretos de audiencia de la semana anterior, y en ellos hemos encontrado la confirmación definitiva del éxito de 'Acusada'. Desde Flixpatrol se avisaba de que había llegado a ser número 1 en 26 países, pero es que además ya sabemos también que consiguió 7,5 millones de visualizaciones en sus primeros 3 días disponible en la plataforma.

Qué es 'Acusada'

Estrenada el pasado 27 de febrero de 2026, 'Acusada' cuenta la historia de la Doctora Geetika Sen (Konkona Sen Sharma), una reconocida ginecólogo cuya vida salta por los aires cuando unas terribles acusaciones amenazan con destruir tanto su carrera como su matrimonio.

Dirigida por Anubhuti Kashyap, 'Acusada' es la nueva película original de Netflix que viene desde la India, un país que tampoco ha aportado todavía demasiadas películas a la plataforma. De hecho, no hay ni rastro de largometrajes de ese origen entre los más vistos de habla no inglesa de Netflix cuando el potencial de ese mercado es enorme.

Con todo, es posible que 'Acusada' haga que eso cambie, pues su popularidad ha ido creciendo con el paso de los días -empezó siendo número en 13 países y ya lo ha duplicado-, y lo más seguro es que sus datos de esta semana sean mucho mayores. Una buena referencia actual sería el caso de 'Cortafuego', ya que la cinta española arrancó con 6,1 millones de visualizaciones y a la semana siguiente sumó 13,2 millones más.

Eso sí, el éxito no ha venido acompañado de buenas críticas, ya que 'Acusada' solamente tiene un 30% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, dejando claro que no ha convencido a la prensa especializada. Y el público tampoco parece muy impresionado con ella, pues apenas consigue una nota de 4,4 sobre 10 en IMDb...

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025