'Scream 7' llegó a rodar un final diferente que lo habría cambiado todo, pero el público de prueba lo eliminó. "Tiene más sentido"

Ojo: En todo el post va a haber spoilers gordos de 'Scream 7'. Es lógico teniendo en cuenta que habla del final, pero nunca se sabe. ¡No valen quejas luego!

Mucho se va a hablar estos días del final de 'Scream 7', principalmente porque sus asesinos protagonistas son, posiblemente, los peores de toda la saga, y ni su identidad ni su motivación convencen en absoluto... Especialmente cuando, a lo largo de la película, se tumba la posibilidad de que quien está detrás sea realmente Stu Macher: cuando Sidney y Gale dan por hecho que no es posible que sobreviviera a 'Scream' y que se trata de IA, el público está con ellas. Así que, si tras la máscara nos lo encontráramos después de todo, sería un shock. Y Kevin Williamson lo sabía desde el principio.

Las películas no crean psicópatas

De hecho, Williamson llegó a hacer un final alternativo, tal y como le ha confesado a Esquire, en el que se mostraba que estaba vivo: "Rodamos un pequeño epílogo al final que teníamos guardado en la manga. Pero sorprendentemente, la decisión fue que el público le quería muerto". Y sí, claro que el público de prueba le prefiere muerto 30 años después: "Tiene más sentido. Es más real. Si está vivo, es mucho suponer".

La decisión de que Stu volviera a la franquicia ya estaba tomada desde la preproducción, pero Williamson, lógicamente, no quería que Matthew Lillard lo supiera antes de tiempo para no darle demasiadas esperanzas por si la cosa cambiaba. Al fin y al cabo, ¿cuál era la posibilidad de encontrárselo en casa de un amigo?

Fui a jugar a juegos de mesa a casa de Mike Flanagan y Matthew Lillard estaba allí. Y yo pensé, oh mierda, me va a preguntar. Y toda la noche me decía "Tienes que traer a Stu de vuelta, tío'. Y yo "¿Qué le digo?". Mi marido me aconsejó que se lo contara, pero yo no quería. Siguió y siguió con eso hasta que le dije "Escucha, Stu está muerto. No tendría sentido que estuviera vivo, y no quiero hacerle eso a esta franquicia. No quiero saltar el tiburón de esa manera. Saltaré un tiburón, pero no diez". Él dijo, "Tranquilo, perdona", y en mi cabeza le daba vueltas: "Ay, mierda, le he mentido". Pero me di cuenta de que no le había mentido porque... no está vivo.

Obviamente, se tuvo que desdecir: "Finalmente le llamé y le dije 'Vale, te estaba mintiendo. Tengo muchísimas ganas de que Stu vuelva, todos las tenemos. ¿Querrías, por favor...?'. Me cortó diciendo 'Tío, estoy dentro'. Empezamos a hablar y se dio cuenta, 'Bueno, espera un momento, ¿de qué va la historia?'. ¡Me lo preguntó mucho después!". Honestamente, ojalá Lillard como el villano real en 'Scream 8'. Puestos a decepcionarnos, al menos que sea gozando.

