En 7 días vuelve la mejor serie de aventuras de Netflix. La temporada 1 arrasó con 104 millones de visualizaciones

A lo largo de 2026 está previsto el regreso de algunas de las series más famosas de Netflix. El pistoletazo de salida lo dio 'Los Bridgerton', pero todavía quedan muchas por llegar. La próxima será 'One Piece', ya que la temporada 2 de la mejor serie de aventuras de la plataforma se estrena el próximo 10 de marzo de 2026.

Recordemos que Netflix estrenó esta adaptación en imagen real del exitoso manga de Eiichiro Oda el 31 de agosto de 2023. Ahí es cierto que no logró entrar en la lista de las series más vistas de la plataforma durante sus primeros 91 días disponible, pero también que tuvo muy buenas audiencias. En concreto, suma 104,1 millones de visualizaciones desde su lanzamiento hasta finales de 2025 -en 2023 consiguió 71,6 millones, otros 20,4 millones en 2024 y 12,1 adicionales en 2025-.

Todos los detalles sobre la temporada 2 de 'One Piece' en Netflix

Desde Netflix se ha confirmado que la temporada 2 contará cómo "Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras recorren este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se toparán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos".

Obviamente, el grueso del reparto de la primera entrega reaparece aquí, con Iñaki Godoy dando vida de nuevo a Luffy, Emily Rudd a Nami, Mackenyu a Zoro, Jacob Romero a Usopp y Taz Skylar a Sanji. Además, la temporada 2 de 'One Piece' trae multitud de fichajes, pero por encima de todos sobresalen los de Mikaela Hoover para prestar su voz a Tony Tony Chopper, el sexto miembros de los Sombreros de Paja, y Katey Segal como la Doctora Kureha.

Una cosa habitual en las series de Netflix es que la audiencia baje durante su segunda temporada, pero los fans de 'One Piece' pueden respirar tranquilos ante el peligro de una hipotética cancelación, pues la serie fue renovada por una tercera entrega en agosto de 2025. Es evidente que en la plataforma querían acelerar el ritmo de trabajo para intentar acortar así el tiempo de espera entre temporadas.

De hecho, el trabajo de producción en la temporada 3 de 'One Piece' comenzó este pasado mes de noviembre con la idea de tener los episodios listos para su estreno en 2027. Se agradece que Netflix haya realizado aquí un gran trabajo de planificación, pues seguro que no soy el único al que le molesta que cada vez más series tarden años en estrenar nueva temporada.

Ahora ya solamente nos queda tener un poco más de paciencia, pues en 7 días podremos disfrutar con los 8 nuevos episodios de 'One Piece'. Seguro que luego hay más de uno que los devora como si se los fuesen a quitar, pero bueno, al menos aquí Netflix no hará a los fans la jugarreta de estrenarlos en dos tandas diferentes.

