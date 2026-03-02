'Los Bridgerton', final explicado de la temporada 4. Cómo termina el romance de Benedict y Sophie, qué ocultaba su madrastra y qué depara el futuro a Francesca

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ha llegado y se ha ido en apenas un mes muy intenso. Esta nueva tanda de capítulos se ha centrado en Benedict Bridgerton y Sophie Baek, la nueva heroína con una historia muy inspirada en la Cenicienta.

Tras la emisión de los cuatro primeros capítulos, Netflix nos dejó con un cliffhanger tremendo y un mes de espera. Pero ahora ya hemos podido ver el final de esta cuarta temporada de 'Los Bridgerton' y ha venido cargadita de giros.

¡Atención! Obviamente, este artículo contiene spoilers sobre la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'

Llegó la medianoche

La relación de Benedict y Sophie ha venido llena de altibajos y muy marcada por su diferencia de clases: él es el hermano de un vizconde y ella una criada e hija ilegítima de un noble. Este choque les ha puesto en una situación complicada en la que la única forma en la que podrían estar juntos es si Sophie se convertía en su amante, algo que parecía asegurado tras el quinto episodio de la temporada.

Tras mucho traqueteo, drama, y malentendidos de por medio, Sophie decide que su relación es imposible y que su única opción es partir hacia las Américas como una sirviente de otra familia. Pero entonces aparece Araminta Gun acusándola del robo de sus hebillas de los zapatos y Sophie es enviada a prisión.

La maquinaria para rescatarla se pone en marcha, con los criados de los Bridgerton y Mrs. Varley trabajando juntos para informar a los Bridgerton. Y una vez Violet se da cuenta de que el cariño entre Sophie y su hijo es real, toda la familia se cuadra tras ellos para sacarla de la cárcel y luchar por su relación... Aunque Araminta no está por la labor de colaborar.

La relación entre Benedict y una criada es un escándalo al que nadie se quiere arriesgar, aunque sea un chisme muy jugoso, así que toca trabajar en una historia que satisfaga a todo el mundo.

Un odio que viene de lejos

Sophie había forzado a convertirse en criada tras la muerte de su padre, el difunto Lord Penwood, aunque en esta segunda mitad de la temporada descubrimos que Araminta mintió sobre su testamento. Sophie había llegado a pensar que su padre no la quería y que se había quedado fuera, pero resulta que Lord Penwood había fijado en su testamento tres dotes iguales para Sophie, Rosamund y Posey, sus hijastras.

Además, había previsto que Araminta recibiera una suma muy jugosa por cada año que mantuviese a Sophie a su cargo, por eso la mantuvo en la casa como criada. Aunque Araminta decidió robarle la dote para dársela a su hija Rosamund y hacerla más atractiva a posibles pretendientes porque nunca había superado los celos que sentía por Sophie.

Con esta información bajo el brazo, los Bridgerton y Sophie plantan cara a Araminta y deciden crear una nueva historia. De cara al público, Sophie será la sobrina lejana del difunto Lord Penwood, que acaba de llegar a Londres tras pasar tiempo fuera de la ciudad y rápidamente ha formado una relación con Benedict.

Para evitar otro escándalo por el testamento falseado y sus chanchullos, Araminta es obligada a dejar Londres, mientras que Sophie y Benedict por fin tienen una historia perfecta con la que vender su relación "de cara al público". Un final ideal a uno de los mejores romances de la serie que incluso culmina con una boda íntima y de ensueño en My Cottage, con todos los que les han apoyado a lo largo de la temporada.

Desencanto real

Todo este teatrillo sale adelante con la bendición de la reina Carlota. Porque, tras temporadas de ser personajes de fondo sin mucha importancia, los Mondrich por fin han empezado a pintar algo. Con la salida de Lady Danbury de la corte, Alice Mondrich se convierte en una sustituta ideal que está lista para decirle las verdades incómodas a la reina.

Aunque se le había prometido un chisme tremendo con un romance entre Benedict Bridgerton y una criada, la reina Carlota decide aceptar la historia que los Brigerton y Araminta le plantean sobre un parentesco desconocido para Sophie... Porque bien está lo que bien acaba.

Por desgracia, Lady Danbury deja Londres para volver a su tierra y se nos queda un vacío monumental que va a ser complicado de llenar. Especialmente para la reina.

No todos los finales son felices

Uno de los golpes más devastadores de la temporada es la muerte de John, el marido de Francesca. En un giro muy telenovelesco y de la noche a la mañana, John muere de manera súbita, dejándonos con un funeral cargado de drama y un futuro incierto para su esposa.

Francesca sigue lidiando con su infertilidad, uno de los puntos clave de los libros originales, y su frustración al no haber podido dar hijos a John mientras este estaba vivo. Y, mientras tanto, su relación con Michaela se ha vuelto mucho más tierna y cercana, aunque ahora queda en el aire una posible relación romántica para la quinta temporada de 'Los Bridgerton'.

Aunque habrá que ver cómo trata la serie de Netflix el tema central de Francesca, su infertilidad, enmarcándolo en lo que podría ser el primer gran romance sáfico de 'Los Bridgerton'.

Tampoco es feliz el final para Violet y Marcus, el hermano de Lady Danbury. Tras estrechar su relación y Tomar el Té juntos, Violet decide que quiere tener un poquito de libertad y no atarse tan pronto a volver a ser esposa de nadie, planteando mantener su relación romántica y sexual sin pasar por el altar. Por desgracia, Marcus no está por la labor y parece que aquí se termina una de las relaciones más bonitas de la serie.

Queridos lectores...

Otro cambio decisivo ha sido para Penelope, que ha decidido dejar definitivamente la pluma de Lady Whistledown y dedicarse a escribir otro tipo de contenidos. A pesar de su toma y daca con la reina, finalmente se sale con la suya y se despide como proveedora de salseos después de reflexionar y decidir que ya ha hecho demasiado daño con sus escritos.

Ahora bien, en Mayfair continúan los cotilleos y alguien nuevo ha tomado el manto de Lady Whistledown, aunque por el momento no sabemos quién es. Podrían ser Lady Featherington y Varley, que ya han hecho buenas migas otra vez, Eloise Bridgerton, o incluso quizás otro nuevo personaje aún por aparecer.

Nos toca echarle paciencia hasta que Netflix nos de una alegría con la quinta temporada. Esperemos que no toque echarle otros dos años.

En Espinof | La temporada 4 de 'Los Bridgerton' ya adelanta que Sophie Baek está destinada a ser parte de la familia. La clave son sus vestidos















