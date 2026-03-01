Dónde ver 'Los domingos', 'Sirat' y el resto de películas premiadas en los Goya 2026

Los premios Goya ya se han dado y, como siempre, más allá de cómo se haya ejecutado la gala (para eso ya tenéis ahí nuestra gran crónica), siempre pica el gusanillo el asomarse a algunas de las películas premiadas en la gran noche del cine español. Así vamos a repasar dónde podemos ver 'Los domingos', 'Sirat' y el resto de películas ganadoras.

'Los domingos'

Mejor película, directora, actriz protagonista, guion original... (5 premios)

La gran ganadora de la noche. al menos en cuanto a que se ha llevado varios de los galardones "gordos", incluyendo mejor película, dirección y guion. La joya de Alauda Ruiz de Azúa propone todo un debate sobre la elección del camino a seguir.

Crítica | Se puede ver en Movistar Plus+

'Sirat'

Mejor dirección de fotografía, montaje, música, dirección de producción... (6 premios)

Partía como una de las grandes favoritas y, si bien no es nada despreciable el número de veces que se ha nombrado la película en los Goya de anoche, uno se esperaba alguno "de los gordos" para nuestra candidata a los Oscar 2026. No apta para todo tipo de espectador, la rave trágica de Oliver Laxe nos sumerge en una experiencia conmovedora.

'Maspalomas'

Mejor actor protagonista

Aclamadísima desde el Festival de San Sebastián, la película sigue a un anciano que decide ocultar su homosexualidad cuando entra a una residencia. El resultado es una película atrevida, delicada y que sorprende en cómo afrontan los Moriarti la historia.

'Sorda'

Mejor actor de reparto, actriz revelación, dirección novel

Quizás la tercera en discordia en unos premios bastante repartidos. Y es que los antecedentes de la película de Eva Libertad en festivales hacían presagiar un par de galardones, al menos, y así ha sido. La historia de una mujer sorda a la que preocupa la conexión con su hija.

'La cena'

Mejor guion adaptado, diseño de vestuario

Agradable comedia que nos lleva a plena posguerra con una trama que nos lleva a una cena de gala para celebrar la victoria de Franco sin sospechar que lo que se cuece no solo son los manjares sino un complot. Sin duda, una de las comedias más destacadas de los últimos meses.

Disponible en Movistar Plus+

'Belén'

Mejor película iberoamericana

Adaptación de la novela 'Somos Belén', la mejor película iberoamericana para los académicos nos lleva a la historia de una joven que llega al hospital con un fuerte dolor en el abdomen y se encontrará arrestada acusada de haberse inducido un aborto.

Disponible en Prime Video

'Tardes de soledad'

Mejor película documental

El polémico, por lo que retrata, documental de Albert Serra no lo tenía muy difícil para llevarse el cabezón. La pieza logra meternos en los recovecos y las interioridades del mundo del toreo a través de los ojos de un torero peruano.

Crítica de Tardes de soledad en Espinof | Disponible en Movistar Plus+

'El cautivo'

Mejor maquillaje y peluquería

Controvertida visión de Alejandro Amenábar sobre uno de los episodios más oscuros de Miguel de Cervantes: su cautiverio en Argel. Podríamos discutir sobre el presunto rigor histórico de la cinta, el caso es que, como todo lo de Amenábar, nos encontramos con una historia muy interesante.

Crítica | Disponible en Netflix

El resto de películas premiadas

'Ciudad sin sueño' (mejor actor): No disponible en streaming

'Decorado' (mejor película de animación): No disponible en streaming

'Valor sentimental' (mejor película europea): No disponible en streaming

'Gilbert' (mejor cortometraje animado): Disponible en Movistar Plus+

'Ángulo muerto' (mejor cortometraje de ficción): Disponible en Movistar Plus+

'El Santo' (mejor cortometraje deocumental): No disponible en streaming

'Flores para Antonio' (mejor canción): No disponible en streaming

