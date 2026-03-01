La actriz Miriam Garlo nos dejó el momento más emocionante de los Premios Goya: "Ninguna persona sorda es muda, tenemos una identidad y voz propias"

La actriz Miriam Garlo hizo historia anoche en los Premios Goya al alzarse con el galardón a Mejor Actriz revelación por su papel en 'Sorda', la ópera prima de su hermana Eva Libertad. En una noche que, como cada año, celebra lo mejor de nuestro cine, la película se llevó hasta tres premios, incluido el de Mejor Dirección novel, y confirmó el impacto de una historia que pone en el centro la maternidad y la identidad de las personas sordas.

Un discurso para la comunidad sorda

"Gracias, porque tu sensibilidad me protege", expresó Garlo en un discurso hablado y signado de forma simultánea. Con este reconocimiento, la intérprete se convierte en la primera actriz sorda en ganar un Goya, un hito que consolida una trayectoria que ya había sido celebrada con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y con nominaciones en los Gaudí, Feroz y Forqué.

En uno de los momentos más reivindicativos y emotivos de la gala, Garlo compartió el premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda, recordando que a la violencia obstétrica se suma la violencia de la invisibilidad. Se puede volver a ver aquí:

"Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no (...) Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad".

En 'Sorda' se narra la historia de Ángela, una mujer sorda que espera un bebé con su pareja oyente (Álvaro Cervantes, que también fue premiado como Mejor Actor de reparto). La llegada de la niña transforma la relación y enfrenta a la protagonista a la crianza en un entorno que no está pensado para ella.

"Sin límite, sin fronteras, sin miedo, sin vergüenza porque ningún ser humano es invisible y ninguna persona sorda es muda. Somos personas sordas, tenemos una identidad propia y tenemos una voz propia, pero no siempre es oral. Y si no podemos usamos nuestros cuerpos, nuestra inteligencia y nuestro arte para comunicarnos".

