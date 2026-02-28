La película de acción con Jackie Chan que jamás veremos por culpa del 11-S y llegó a crear una leyenda urbana: "Habría muerto probablemente"

El 11 de septiembre de 2001 fallecieron 2996 personas en el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. En España se quedó para siempre el recuerdo colectivo del periodista Matías Prats gritando "¡Dios santo, es otro avión!". En Estados Unidos marcó la cultura popular durante la siguiente década, no solo dando alas a un patriotismo desnortado (nunca vimos más banderitas que entre 2001 y 2009), sino cancelando cualquier proyecto en el que se intuyera la más mínima palabra contra los Estados Unidos o que recordara a lo que pasó en las Torres Gemelas.

Dios salve América

De inmediato, cualquier referencia al World Trade Center fue eliminada de numerosas películas. El 'Spider-Man' de Sam Raimi, que acababa de lanzar su magnífico primer teaser, vio cómo se retiraba de todos los cines inmediatamente porque el superhéroe atrapaba a los villanos entre las dos torres. De la misma manera, un capítulo de 'Los Simpson', el estupendo 'La ciudad de Nueva York contra Homer Simpson', fue retirado y solo en 2006 volvió a emitirse. Eso sí, con escenas cortadas.

Hay más ejemplos: 'Armageddon' fue mutilada para no mostrar la escena en la que los meteoritos destruyen las Torres Gemelas, e incluso 'Solo en casa 2' fue recortada al emitirse por televisión y no mostró a Kevin en la plataforma de observación superior. Por cambiar, incluso en 'E.T' modificaron un diálogo en el que la madre llamaba a Elliot "terrorista"; en lugar de eso pasó a decirle "hippie". Fueron tiempos extraños donde ninguna sensibilidad quería herirse, y hasta 'Friends' canceló toda una trama en la que Chandler y Mónica bromeaban en el aeropuerto. Por si acaso.

Se dice también que el 11-S afectó los planes de rodaje del proyecto 'Forrest Gump 2': el guionista Eric Roth entregó un libreto para la secuela el 10 de septiembre de 2001, y pretendía hacer referencia al atentado de Oklahoma en 1995 donde murieron 168 personas. Después de lo ocurrido en Nueva York, decidieron no seguir adelante.

"Conoce a una mujer nativa americana en un autobús y encuentra su vocación, como locutor de bingo en una reserva. [...] Ella enseñaba en una guardería en un edificio gubernamental de Oklahoma City. Y él estaba sentado en el banco esperándola para almorzar cuando, de repente, el edificio detrás de él explota. Así que cuando ocurrió el 11-S… todo parecía insignificante", recordaba Roth. Pero hay otra película que sufrió el atentado más que ninguna otra.

Chancelado

Se trata de 'Nosebleed', una película de acción con Jackie Chan como gran estrella que iba a dirigir Renny Harlin y, en su día, tuvo a Steven Spielberg metido en labores de producción. Como comprobaréis, la trama no se sostenía más después de aquel día: trataba de Chan haciendo de un limpiaventanas en el World Trade Center y un día intercepta a un grupo de terroristas que quieren destruir la Estatua de la Libertad. Por muy avanzada que estuviera la producción, no había manera de que esto jamás se fuera a estrenar.

El Esmoquin (The Tuxedo)

Desde que se supo que 'Nosebleed' estuvo a punto de existir, comenzó a circular una leyenda urbana sobre Chan que supuestamente afirmaba que "el rodaje iba a empezar a las 7 de la mañana del martes, y tenía que estar en lo alto de una de las torres para una de las escenas. Habría muerto probablemente si el rodaje hubiera seguido como estaba planeado".

No era verdad. En realidad, el guion ni siquiera estuvo terminado a tiempo, por lo que el rodaje se retrasó y Jackie Chan empezó a trabajar en 'El esmoquin' ('The Tuxedo', 2002) mientras tanto. O sea, que cuando pasó el 11-S, él estaba en Toronto. Un girito mal pensado para sostener el rumor.

La existencia de 'Nosebleed', a priori, tenía sentido. En 2001, Chan estaba en el momento más álgido de su fama: acababa de estrenar 'Hora punta 2' y su mera presencia en un póster vendía entradas... pero poco después dejaría de hacerlo, y cuando llegó la hora de resucitar 'Nosebleed' quitando del guion las Torres Gemelas ya era demasiado tarde.

"Puede que se escribiera así pero no es como vamos a hacerlo. Es muy pronto para hablar de lo que será", dijo una encargada de MGM entonces. 'Nosebleed' acabó convirtiéndose en uno de esos proyectos malditos que permanecerán para siempre en un vacío eterno. Por muchas patadas voladoras de Jackie Chan que nos gustaría haber visto.

