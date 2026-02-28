El éxito del nuevo parque de Universal no ha pasado desapercibido para Disneyland. Está inspirando un área nueva del parque

El pasado 2024 y en el contexto de la convención del D23, Disney confirmaba por fin un rumor que los fans llevaban años rumiando. Josh D'Amaro (por aquel entonces jefazo de los parques y no de todo el tinglado) anunciaba una expansión de villanos para Disney World. El popularmente apodado "Dark Kingdom" vendría a hacer realidad los sueños de tener a los principales malos de la marca en un mismo sitio.

Desde entonces ha llovido un poco, pero parece que aún toca esperar para que se haga realidad. Fuentes internas reportan a The Wrap que el área de los villanos ha sufrido un revés que ha hecho que su equipo de Imageneers vuelva a la mesa de diseño. Entre las principales preocupaciones estaba no tener claro si el resultado final sería muy oscuro, y el deseo de conseguir una expansión que fuera realmente memorable.

D'Amaro pide al equipo que "piense a lo grande"

Las apuestas están especialmente altas por ser el primer proyecto desde que D'Amaro está al mando de la compañía. Por alguna razón, el equipo no estaba convencido con lo que tenía originalmente y se les ha pedido "pensar a lo grande" y buscar "ideas más arriesgadas". Tienen que hacerlo, además, en tiempo récord, ya que el plan ahora mismo es que D'Amaro tenga anuncios jugosos para la D23 de este año.

Curiosamente la inspiración principal viene de la competencia. El año pasado Universal Epic Universe se inauguró en Orlando entre alabanzas, precisamente por la excelencia de su ambientación. Desde Disney han estado ojo avizor, y han visto que el área "oscura" de Universal (la de los monstruos clásicos) no ha funcionado tan bien como el área de 'Cómo entrenar a tu dragón', que además fue galardonada con el premio Thea a la mejor área tematizada.

Lo que parecen haber sacado en claro con esto es que toca bajar la intensidad del área de villanos con la esperanza de que llegue a los más pequeños. Han eliminado la vertiginosa monstaña rusa de Maléfica que había originalmente planeada para cambiarla por una de 'El Emperador y sus locuras' que sea menos fuerte. Como complemento, también habrá una atracción tipo carrusel de Úrsula.

La joya de la corona seguiría siendo una atracción de Maléfica, pero en este caso una atracción de interior más narrativa al estilo 'Rise of the Resistance'. Con esto quieren conseguir otra experiencia "imperdible" en el parque, que pueda visitarse todo el año y que, importante, pueda beneficiarse del pase rápido para saltarse colas. Vamos, que les ha podido de nuevo el buscar que los visitantes gasten más dinerito.

Imágenes: Disney, Universal

En Espinof | La pareja que vivió durante 15 años en el mundo western de Disneyland sin que los visitantes se dieran cuenta

En Espinof | La imponente atracción popular en las ferias que se atreve a copiar una de las experiencias más míticas de Disneyland