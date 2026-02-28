Meses después de triunfar en taquilla se estrena en streaming una secuela dinámica, espectacular y divertidísima

No hay nada que no sea susceptible de tener una secuela, aunque sea muchos años más tarde, porque Hollywood se sigue agarrando a ello para que sea su motor económico. De vez en cuando se realizan algunas apuestas originales, pero con cierto objetivo de volverlas franquicias. Es inevitable, pero es un trago menos amargo con casos como el de ‘Los tipos malos 2’.

Animales al volante

El éxito sorpresa de Dreamworks tuvo continuidad con esta secuela que volvió a triunfar en taquilla con unos 240 millones de dólares recaudados. Una nueva y estupenda aventura de acción y atracos con animales antropomorfizados que no decepciona y ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Los tipos malos han conseguido rehabilitarse e intentan llevar una vida honesta, pero la sociedad no está tan abierta a integrarles como parecía. En sus esfuerzos bienintencionados, acaban involucrados sin quererlo en los planes de un grupo de atracadores que los tienen de referente, poniéndoles en la tesitura de si seguir el camino correcto o volver a las andadas.

Los responsables le dan una dirección lo suficientemente lógica a los personajes para justificar mínimamente la existencia de la película, intentando que el verdadero asombro venga esta vez no de sorpresas que no pueden ofrecer sino de la acción. Dreamworks vuelve a exhibir un interesante músculo en este tipo de animación por ordenador que imita el trazo de lo tradicional.

Estas nuevas técnicas están permitiendo recuperar cierta elasticidad alocada que se echaba en falta, y va bien para personajes como estos que tiran también de humor físico y de acción frenética. Una que en ‘Los tipos malos 2’ se redobla hasta niveles estratosféricos, en el sentido más estricto por dónde decide llevar sus duelos.

Tarde o temprano, muchas franquicias toman la vía ‘Fast & Furious’ de saltar el tiburón y amenazar con irse al espacio. Ni la animación se libra, así que cómo no va a caer en ello una saga donde uno de los protagonistas es un tiburón. Al menos, ‘Los tipos malos 2’ lo lleva a los rincones más divertidos posibles.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia