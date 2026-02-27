"La gente no la entendió". Gerard Butler reivindica esta película de acción que fracasó en cines y que él considera una genialidad

Gerard Butler vuelve a estar en nuestros cines con 'Greenland 2', la secuela de una de las mejores películas de acción de su carrera. Obviamente, el actor también tiene sus favoritas personales y no ha dudado en reivindicar un thriller que fue destrozado por la crítica e ignorado por el público en su momento. Me refiero a 'Gamer'.

"Me pareció una genialidad"

'Gamer' fue una de las primeras películas de acción lideradas por el actor tras el enorme éxito de '300', pero su batacazo fue absoluto, logrando un escaso 29% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y además esta película sobre un universo en el que los jugadores pueden controlar a seres humanos -condenados a muerte que pueden conseguir la libertad si sobreviven lo suficiente- a través de un sistema multijugador se conformó con unos ingresos de 42 millones frente a un coste de 50. Todo mal.

Sin embargo, Butler reconoce que le extrañó el frío recibimiento que tuvo este largometraje de acción y ciencia ficción escrito y dirigido por Mark Neveldine y Brian Taylor. De hecho él quiso reivindicarla en declaraciones recogidas por People, pues considera que 'Gamer' es una genialidad:

Esperaba que fuera de la época, que la gente lo entendiera. Me pareció una genialidad. Podría haberse ejecutado de forma ligeramente diferente, pero me encantó el comentario que hacía sobre el futuro del mundo, especialmente en los videojuegos, y sobre cómo sumergirnos en ese mundo, la tecnología y la conexión entre el hombre y la máquina.

De hecho, el actor escocés fue un paso más allá al señalar que "creo que en aquel momento la gente no la entendió", reconociendo que "no fue demasiado bien", pero destacando que "se ha convertido un poco un clásico de culto".

Por mi parte, recuerdo ver 'Gamer' en su momento en cines y que me dejó algo frío. Eso sí, tiene una escena memorable -aunque no necesariamente por buenos motivos-, ya que aún hoy sigo sin olvidarme de este insólito baile que hace en ella el personaje interpretado por Michael C. Hall.

Por desgracia, 'Gamer' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España.

