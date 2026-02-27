La nueva 'Cumbres Borrascosas' oculta un spoiler a simple vista sobre Cathy y Heathcliff nada más empezar. Solo lo cazarán los lectores de Emily Brontë

La "Cumbres Borrascosas" de Emerald Fennell ha levantado pasiones y odios casi a partes iguales. Especialmente porque es una versión que vuela por su cuenta despegándose de la novela original de Emily Brontë para explorar las obsesiones de la directora, pero aún así ha dejado aún que otro detalle que solo podemos captar si hemos leído el libro.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers tanto de la película como de la novela de Emily Brontë

Unidos para siempre

La película de Fennell se desvía bastante pronto de la novela de Brontë, tanto por los temas que trata como por el retrato de los personajes. De entrada, "Cumbres Borrascosas" omite por completo la segunda parte del libro, que se ambienta años después y explorar el trauma transmitido a la siguiente generación de los Earnshaw, Linton y Heathcliff.

En este tiempo, Heatchliff es atormentado por el fantasma de Cathy, que murió tras dar a luz a una niña, y en un momento dado abre su tumba para volver a ver su cara. Aquí es cuando aprovecha para abrir el relicario de Cathy, en el que guardaba un mechón de su cabello junto con uno de Edgar Linton, pero Heathcliff sustituye este último por un mechón de su propio pelo.

Es Nelly quien descubre este detalle, descubriendo ambos mechones y retorciéndolos para mantenerlos unidos. El desenlace de la película de Fennell es muy diferente, con Cathy muriendo de sepsis, sin bebé de por medio, y Heathcliff igual de atormentado, pero "Cumbres borrascosas" se marcó una referencia a este momento del libro con su cartela de títulos.

Esta secuencia fue realizada por stop-motion por el animador Andy Gent, que previamente ha trabajando con Tim Burton y Wes Anderson. Para darle más importancia aún, se realizó con cabello real de Margot Robbie y Jacob Elordi, y representa esta unión de ambos más allá de la muerte.

También tiene otro simbolismo algo más manido: la "pureza" de Cathy se mezcla con la "oscuridad" de Heathcliff, mientras sus cabellos se ensortijan y se vuelven una maraña, adelantándonos ya el trágico final que van a tener ambos cuando su turbulenta relación se les va de las manos.

